السودان.. اللجنة الفنية تسلم مسودة الاتفاق النهائى بحضور البرهان

أعلنت وسائل إعلام سودانية، أن اللجنة الفنية تسلم مسودة الاتفاق النهائي بحضور رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، وفقا لوكالة الأنباء السودانية.

وفي بيان رسمي، أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة إلتزام القوات المسلحة السودانية بالمضي قدما في الإتفاق الإطاري وعملية التحول الديمقراطي.

وقال البرهان لدى افتتاح ورشة الإصلاح الأمني والعسكري بقاعة الصداقة اليوم أن القوات المسلحة مرت بتجارب عديدة خلال تاريخها الذى استشرف مائة عام، مشددا على بناء قوات مسلحة تتوافق مع النظم الديمقراطية وأنه من الضرورة الاستفادة من التجارب.

وأضاف الفريق البرهانـ أن الإصلاح الأمني والعسكري عملية معقدة لا يمكن تجاوزها بسهولة وتحتاج إلى نظرة فاحصة في جانب العقيدة العسكرية ووضع اللبنات الصحيحة لبناء قوات مسلحة مهنية دون الزج بها في المعتركات السياسية، وأمن على ضرورة إصلاح أجهزة الدولة ودعا الممانعين الاطلاع على بنود الاتفاق الإطاري والجلوس لمناقشتها مع القوى السياسية الموقعة.

الانضمام للعملية السياسية

ودعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد النور للانضمام لعملية السلام بالبلاد والتحول الديمقراطي، مشيرا إلى أن السودان يمضي نحو السلام والبناء.

وفي السياق ذاته، أشار البرهان إلى عدم رغبة القوات المسلحة في التمكين لأي جهة سياسية غير منتخبة، مؤكدا أن العملية السياسية التي تجري سودانية خالصة دون تدخلات كما يراها البعض، موصيا بضرورة استصحاب التجارب والمعايير التاريخية لبناء قوات مسلحة موثوق بها لدى الشعب السوداني، مرحبأً بالمرأة في الكلية الحربية والمشاركة في العمل العسكري، وزاد انها تمثل 12% من القوات المسلحة، مثنيا على الدور المقدم من الأصدقاء الدوليين والمجتمع الدولى في دعم البلاد للعبور نحو التحول الديمقراطي والدولة المدنية.