الإثنين 27 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان.. اللجنة الفنية تسلم مسودة الاتفاق النهائى بحضور البرهان

عبدالفتاح البرهان
عبدالفتاح البرهان

أعلنت وسائل إعلام سودانية، أن اللجنة الفنية تسلم مسودة الاتفاق النهائي بحضور رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، وفقا لوكالة الأنباء السودانية.

 

وفي بيان رسمي، أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة إلتزام القوات المسلحة السودانية بالمضي قدما في الإتفاق الإطاري وعملية التحول الديمقراطي.

 

وقال البرهان لدى افتتاح ورشة الإصلاح الأمني والعسكري بقاعة الصداقة اليوم أن القوات المسلحة مرت بتجارب عديدة خلال تاريخها الذى استشرف مائة عام، مشددا على بناء قوات مسلحة تتوافق مع النظم الديمقراطية وأنه من الضرورة  الاستفادة من  التجارب.

 

وأضاف الفريق البرهانـ أن  الإصلاح الأمني والعسكري عملية معقدة لا يمكن تجاوزها بسهولة وتحتاج إلى نظرة فاحصة في جانب العقيدة العسكرية ووضع اللبنات الصحيحة لبناء قوات مسلحة مهنية دون الزج بها في المعتركات السياسية، وأمن على ضرورة إصلاح أجهزة الدولة ودعا الممانعين  الاطلاع على بنود الاتفاق الإطاري والجلوس لمناقشتها مع القوى السياسية الموقعة.

 

الانضمام للعملية السياسية 

ودعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد النور للانضمام لعملية السلام بالبلاد والتحول الديمقراطي، مشيرا إلى أن السودان يمضي نحو السلام والبناء.

وفي السياق ذاته، أشار البرهان إلى عدم رغبة القوات المسلحة في التمكين لأي جهة سياسية غير منتخبة، مؤكدا أن العملية السياسية التي  تجري سودانية خالصة دون تدخلات كما يراها البعض، موصيا بضرورة استصحاب التجارب والمعايير التاريخية لبناء قوات مسلحة موثوق بها لدى الشعب السوداني، مرحبأً بالمرأة في الكلية الحربية والمشاركة في العمل العسكري، وزاد انها تمثل 12% من القوات المسلحة، مثنيا على الدور المقدم من الأصدقاء الدوليين والمجتمع الدولى في دعم البلاد للعبور نحو التحول الديمقراطي والدولة المدنية.

السودان الاتفاق الإطاري البرهان مجلس السيادة مسشودة الاتفاق

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

ضابط مخابرات أمريكى سابق يسخر من هدنة الصين للتهدئة فى أوكرانيا

سوق الكانتو الحلقة 4.. أمير كرارة يلتقى مي عز الدين صدفة

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 27 مارس 2023 مقابل الجنيه فى البنوك

السعودية: تطوير المساجد التاريخية يهدف لتحقيق التوازن بين معايير البناء القديمة والحديثة

عمران خان: الحكومة الباكستانية ليست لديها خطة لتخليص البلاد من الأزمة الاقتصادية

لحظات الخير تتحول لكارثة.. تفاصيل حادث موزعى تمر الإفطار على الطريق بأسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

محمود خليل

حين دق الشتاء «أبواب رمضان»

محمد المعتصم

جعفر العمدة

إسراء شوقي

الفكر بالفكر.. الأطفال فى خطة الشركة المتحدة

محمد العسيري

دماغ بليغ حمدى فى موسيقى رمضان

ماجد حبته

موقع «البنك المركزى» الجديد

د. منى حلمى

لغز يحيرنى

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس إقالة وزير الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث فى مكتب نتنياهو؟

نتنياهو يقيل وزير الجيش الإسرائيلى.. وجالانت يعلق

الجيش الإسرائيلى يدخل فى أزمة الإصلاحات القضائية.. هل تتأثر جاهزيته؟