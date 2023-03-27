الموافقة على إقامة مستشفى جامعى فى الوادى الجديد

أكد النائب مؤمن معاذ، عضو مجلس الشيوخ وأمين لجنة الصحة بالحزب بالوادي الجديد، الأحد، إنه تقدم بمقترح برغبة للجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، لمناقشة مقترح إقامة مستشفى جامعي بالتعاون والتنسيق وبدعم من اللواء دكتور أركان حرب محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد وبالفعل جرى اليوم إنعقاد لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة النائب نبيل دعبس، وناقشت الاقتراح برغبة بشأن "إنشاء مستشفى جامعى في محافظة الوادى الجديد".



وأضاف مؤمن، أن المجلس أصدر توصية وجرى إرسالها للحكومة متمثلة في مجلس الوزراء ووزراء المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والصحة للبدء في إجراءات في إنشاء مستشفى جامعي في محافظة الوادي الجديد.



وأضاف معاذ، أنه طالب خلال كلمته بالمجلس اليوم بإدراج إنشاء المستشفى الجامعى خلال الخطة الاستثمارية الحالية، حيث يعاني المواطنين من عدم وجود مستشفى جامعى، بمحافظة الوادى الجديد ويذهبون إلى مستشفى أسيوط الجامعى.