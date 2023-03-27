الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الموافقة على إقامة مستشفى جامعى فى الوادى الجديد

الدكتور مؤمن معاذ
الدكتور مؤمن معاذ يناقش إنشاء مستشفي جامعي

أكد النائب مؤمن معاذ، عضو مجلس الشيوخ وأمين لجنة الصحة بالحزب بالوادي الجديد، الأحد، إنه تقدم بمقترح برغبة للجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، لمناقشة مقترح إقامة مستشفى جامعي بالتعاون والتنسيق وبدعم من اللواء دكتور أركان حرب محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد وبالفعل جرى اليوم إنعقاد لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة النائب نبيل دعبس، وناقشت الاقتراح برغبة بشأن "إنشاء مستشفى جامعى في محافظة الوادى الجديد".


وأضاف مؤمن، أن المجلس أصدر توصية وجرى إرسالها للحكومة متمثلة في مجلس الوزراء ووزراء المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والصحة للبدء في إجراءات في إنشاء مستشفى جامعي في محافظة الوادي الجديد.


وأضاف معاذ، أنه طالب خلال كلمته بالمجلس اليوم بإدراج إنشاء المستشفى الجامعى خلال الخطة الاستثمارية الحالية، حيث يعاني المواطنين من عدم وجود مستشفى جامعى، بمحافظة الوادى الجديد ويذهبون إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

لجنة التعليم بمجلس الشيوخ عضو المجلس عن الوادي الجديد لإقامة مستشفى جامعى محافظة الوادي الجديد الخطة الاستثمارية الحالية

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