الحلقة 4 من الكتيبة 101.. ظهور الضابط هارون وخوف الإرهابيين منه

كشفت الحلقة الرابعة من مسلسل الكتيبة 101 عن ظهور الفنان محمود عبد المغني يجسد دور الضابط هارون الذي يقود كمين الجورة، كما كشفت الحلقة عن تخوف الإرهابيين الشديد من هذا الضابط تحديدًا، لكثرة عدد القتلى من الإرهابيين الذين وقعوا منهم على يده من قبل في العديد من المهمات.

الحلقة الرابعة من مسلسل الكتيبة 101

وكانت الحلقة الرابعة من مسلسل الكتيبة 101 كشفت قيام القوات المصرية بمجموعة من المهمات ضد العناصر الإرهابية ردًا على ما قامت به الأخيرة من عمليات ضد الجيش، وكان منها الهجوم الذي حدث بكمين كرم القواديس.



أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل الكتيبة 101

بين هذه العمليات تنفيذ مهمة أطلق عليها مهمة "الشهيد أحمد عمار في نفق به إرهابيين، والتي تعاونت فيها الأجهزة الأمنية مع أهالي سيناء بقيادة الشيخ موسى الذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي، تلك العملية التي أسفرت عن القبض على قيادي إرهابي"أبو عمار".



وقد استخدمت القوات المصرية لاصطياد أبو عمار في هذه العملية نظارات ليلية وبنادق قنص، والعديد من أدوات القنص.

وجاء ذلك ضمن خطة القوات المسلحة للثأر من العناصر الإرهابية بعد أحداث كمين كرم القواديس.

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‏كما جاءت تلك العملية في إطار خطة الضابط نور الذي يجسد دوره الفنان عمرو يوسف وهي أن تحمل كل عملية ضد هذه العناصر الإرهابية اسم شهيد.

وقد استمرت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل الكتيبة 101 في التوالي والتي سيطر عليها مخطط القوات المصرية للثأر من العناصر الإرهابية، ردًا على هجوم كمين كرم القواديس الذي قامت به هذه العناصر ضد القوات المصرية.

كما كشفت أحداث الحلقة الثالثة من المسلسل عن بطولة القوات المصرية في إنقاذ بعض الأفارقة من يد العناصر الإرهابية بعد استغلال الأخيرة لهم في الإتجار بالبشر.

مسلسلات رمضان 2023

وينافس مسلسل الكتيبة 101 خلال شهر رمضان 2023، ويضم قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.