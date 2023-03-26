الكتيبة 101 الحلقة 4: كيف اصطاد ضباط الجيش عناصر تكفيرية داخل محطة كهرباء بالعريش؟

رصدت أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 4 اتفاق ضباط القوات المسلحة على مداهمة التكفيرين الذين كانوا يرغبون الانقضاض على كمين الرفاعي والجورة باستخدام محطة الكهرباء التي تحكموا في عملائها حيث يتم قطع التيار.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 4

وتنكر الضابط نور (عمرو يوسف) مع عدد من الضباط في ملابس مهندسي كهرباء وعندما أوقفهم بعض العناصر التكفيرية خرجوا إليه وأخبروه أنهم تابعين لهم، لكن في لحظة انقلب المكان إلى ساحة قتال انتصر فيها ضباط القوات المسلحة.

قصة مسلسل الكتيبة 101

يعتبر (الكتيبة 101) من أبرز الأعمال الدرامية المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل، 2023، ويجسد أبطاله شخصيات عدد من أبطال القوات المسلحة المصرية، شهداء الجيش المصري، الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن.

تدور أحداث مسلسل "الكتيبة 101" في إطار درامي، حول كيفية نجاح تلك الكتيبة في التصدي للتكفيرين الموجودين في سيناء، ويعرض المسلسل بطولات القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن من الأعداء، والتضحيات المقدمة من أجل سلامة وأمن الوطن، وتدور أحداثه في إطار فى 20 حلقة فقط.

"الكتيبة 101" تأليف إياد صالح، إخراج محمد سلامة ، بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، خالد الصاوى وضيوف الشرف منهم محمد رجب.

ودور آسر ياسين عبارة عن شخصية شهيد الواجب الرائد خالد محمد دبور، مواليد 12 أغسطس 1985 في المنشية الجديدة بالمحلة الكبرى، التحق بالكلية الحربية عام 2003 وتخرج منها عام 2006 الدفعة 99 حربية، وكان السادس على الدفعة، حاصل على فرقة الصاعقة والمظلات، وكان بسلاح المشاة، خدم قبل استشهاده بمنطقة الشيخ زويد في شمال سيناء، حيث كان قائدا لمجموعة كمائن بكرم القواديس، والذي استشهد في تفجير بمنطقة كرم القواديس بشمال سيناء دفاعا عن وطنه.

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101

ويعرض "الكتيبة 101" في تمام الساعة 8:45 مساء على قناة، وتعاد مرتين الأولى في الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، والثانية في تمام 10 صباحًا، فيما تعرض عبر شاشة قناة ON Drama في تمام الساعة 7 مساء ويعاد خلال اليوم مرتين في مواعيد مختلفة.