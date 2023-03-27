الإثنين 27 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ضابط مخابرات أمريكى سابق يسخر من هدنة الصين للتهدئة فى أوكرانيا

الحرب الروسية
الحرب الروسية

 أثار بيان أصدره  ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، حول خطة السلام الأوكرانية التي اقترحتها الصين جدلاً واسعاً عقب سخريته، وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تعتبر أن هذا سيؤدي إلى عالم عادل يوفر مصالح أوكرانيا.

 

وعلق ريتر ساخرا: "استمعوا إلى ما قاله للتو. لاحظوا الجرأة التي يتحدث بها ممثل البيت الأبيض".

 

وأكد أنه لا ينبغي لأحد أن ينسى أن الرئيس الأمريكي هو الذي رفض بحث أي مقترحات لحل الوضع "اقترحتها روسيا حتى قبل بدء التصعيد".

 

وأكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، إن الهدنة بين روسيا رأوكرانيا في هذه المرحلة ستعني تحقيق مكاسب إقليمية لروسيا، وستكون انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة.

 

بيلاروسيا وبريطانيا على خط الحرب 

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وقال العميد خالد حمادة، الخبير العسكري والاستراتيجي، خلال مداخلة هاتفية للنشرة الإخبارية، على فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن تزويد بيلاروسيا بطائرات وإعلام موسكو أنها ستدخل على المستوى النووي، مشيرًا إلى أن بيلاروسيا ستصبح  شريكا فعليا في هذه المعركة، ولا يمكن التنبؤ هل سيكون التصعيد في القرم أو بحر البلطيق ويمكن القول إنه ربما هناك نوع من التفاؤل الحذر.

 

وتابع أن بريطانيا أعلنت عن تزويد أوكرانيا باليورانيوم المنضب، مؤكدًا أنه مادة غير مشعة وليست محظورة لأنها لا تسبب كوارث جماعية بما يعيدينا لهيروشيما ولكنها قادرة على تدمير بنى تحتية تحت الأرض، وبالتالي استخدامه في المعركة يدل أن هناك اتجاها للتصعيد المتبادل. 

 

وأكد أن استمرار المراوغة في شرق أوكرانيا تعني أنه ليس هناك نية لتوسيع دائرة المعركة أكثر والمكاسب الروسية كذلك، لأنها ستقلق أوروبا، مشيرًا إلى أن أي تغيير في أرض المعركة قد يساهم في تعطل المفاوضات أو المسار السياسي الذي يدار خلف الكواليس من ألمانيا وفرنسا لتهدئة الوضع.

روسيا الصين أمريكا ضابط مخابرات جون كيربى

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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