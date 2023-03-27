الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

النائب مجاهد نصار: طفرة غير مسبوقة بقطاع الصحة بفضل توجيهات الرئيس السيسى

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار

قال النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، إن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في الملف الصحي، نتيجة رؤية الرئيس السيسي وإدارته وتوجهياته بالعديد من المبادرات الصحية والرائدة.

وأشار «نصار» في تصريح صحفي له اليوم، إلى إطلاق عشرات المبادرات الرئاسية، ومنها «تحسين الصحة العامة، فحص وعلاج الأمراض المزمنة، قوائم الانتظار ، علاج طيف التوحد، دعم صحة المرأة المصرية، القضاء علي فيروس سي لطلبة المدارس، الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد، وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، فحص ما قبل الزواج، الرعاية الصحية لكبار السن، والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية»، مؤكدًا أنها مبادرات نجحت في الاهتمام بصحة المصريين وحققت نتائج كبيرة على أرض الواقع.

وأشاد عضو مجلس النواب، بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم وحدات الرعاية الأولية، والتي تستهدف تحسين خدمات الرعاية الأولية، وزيادة العمر للفرد بحوالي 3.7 سنة، مؤكدًا أنها تهدف لتحفيز الطواقم الطبية ومقدمي الخدمة، واستحداث خدمات جديدة، وتحسين، وبناء قدرات الطواقم الطبية وبنية تحتية معلوماتية، وتطوير ورفع كفاءة الإنشاءات.

وأوضح النائب مجاهد نصار، أن عدد المستفيدين من مبادة خدمات الرعاية الأولية، وفق لبيانات وزارة الصحة الرسمية بلغ 80 مليون مواطن، في 21 محافظة، وهي مبادرة رائدة سوف تأتي بنتائج إيجابية.

النائب مجاهد نصار الرئيس السيسي الملف الصحي المبادرات الرئاسية سرطان الكبد

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