مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 4.. سر زيارة ضابط المخابرات لوالدته في ماسبيرو

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل الكتيبة 101 الذي يعرض على قناة ON E أحداثا مثيرة، حيث توجه (خالد) ضابط المخابرات والذي يقوم بدوره آسر ياسين لزيارة والدته المذيعة في ماسبيرو أثناء إجازته ليطمأنها عن أحوال سيناء، وأخبرته أنها تطلع على بيانات المتحدث العسكري التي تصلها يوميا واطمأن الضابط على أحوالها وطلبت منه الجلوس في المكتب حتى يخرجا سويًا.

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101

ومسلسل الكتيبة 101 يعرض في التاسعة إلا الربع على قناة "أون تي في”.

ويضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.