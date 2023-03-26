إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة جامبو وأخرى نصف نقل، ونقل المصابون جميعًا إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بوقوع حادث تصادم

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق الضبعة بالكيلو 125، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من "هبة محمد، 22 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، أحمد محمد محمود، 5 سنوات، مصاب بكدمات متفرقة وكسر في الساق اليمنى، فرحة محمد محمود، عام، مصابة بكسر في الحوض، محمود محمود السيد، 28 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، جميعهم مقيمين محافظة الفيوم.

ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث .

من ناحية أخرى شهدت محافظة البحيرة أمس إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم أثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادى النطرون وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادى النطرون وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.