الأحد 26 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«الكينج» محمد منير يتصدر المشهد في مسلسل الصفارة الحلقة 4

محمد منير
محمد منير

دار حديث بين أحمد أمين ووالده محمود البزاوى فى الحلقة الرابعة من مسلسل الصفارة، حيث تمنى أحمد أمين وهو طفل أن يكون مشهور مثل الكينج محمد منير قائلا لوالده: «هيحصل إيه لو الواحد نام وصحى لقى نفسه مشهور زى الكينج محمد منير»، ليرد عليه والده الذي يقوم بدوره محمود البزاوى: «محمد منير منامش وصحى لاقى نفسه مشهور».

أحداث مسلسل الصفارة الحلقة 4

واختتمت الحلقة الرابعة من مسلسل الصفارة وجود أحمد أمين داخل فرح ويقابل زوجته شيرين على المسرح.

مسلسل الصفارة تدور أحداثه حول فؤاد مرشد سياحي يعيش ظروفا مادية صعبة فيقرر سرقة قطعة أثرية من أحد سكان واحة سيوة، وهي صفارة الملك توت التي تمكنه من إعادة الزمن 3 دقائق للماضي ليغير ما يشاء ثم يعود للزمن الحالي، ليدخل في رحلة تغيير الماضي لتحقيق كل أحلامه.

طه دسوقي يتألق في الحلقة الرابعة من مسلسل الصفارة وسالوسة توبخ أمين

مسلسل سره الباتع الحلقة 5| «حامد» يثأر لشباب القرية من جنود فرنسيين

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 4.. صديق مراد مكرم ينصحه بالزواج من فتاة أخرى

قضايا مسلسل حضرة العمدة تثير ضجة بين رواد السوشيال ميديا (صور)

ويظهر الفنان أحمد أمين خلال أحداث مسلسله الجديد "الصفارة" بأكثر من لوك وشكل حسب الإطار الكوميدي الذي تدور حوله الأحداث.

يتعاون الشاعر تامر حسين مع الفنان أحمد امين  في 3 أغان جديدة بمسلسل "الصفارة" المنافس في دراما رمضان.

تتر مسلسل الصفارة

الأغنية الأولى هى تتر مسلسل" الصفارة" الذى يعرض حصريًا على قناة "dmc"، بالمشاركة مع الفنان هشام عباس، وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد وحيد الكينج والأغنية الثانية بعنوان " اللى يحب بابا " ألحان عزيز الشافعى أيضاً و توزيع تومة، وهناك أغنية ثالثة أيضا ستعرض داخل سياق أحداث المسلسل ألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عادل وهى بعنوان " القرشين".

الكينج محمد منير الفنان هشام عباس الكوميدي الفنان أحمد أمين أحداث مسلسل الصفارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: هارون.. أمير شهداء سيناء

الكتيبة 101 الحلقة 4.. ضابط المخابرات يكشف سر عدم قصف الإرهابيين في سيناء بالطائرات

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في تصادم سيارتين بالبحيرة

أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل علاقة مشروعة.. مي عمر في منزل حبيبها السابق

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 4.. مي عمر تتهرب من «أمجد» بعد زواجها من «عمرو»

غدًا.. محاكمة متهم بقتل شاب لخلافات مالية بينهما في المطرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

حين دق الشتاء «أبواب رمضان»

محمد المعتصم

جعفر العمدة

إسراء شوقي

الفكر بالفكر.. الأطفال فى خطة الشركة المتحدة

محمد العسيري

دماغ بليغ حمدى فى موسيقى رمضان

ماجد حبته

موقع «البنك المركزى» الجديد

د. منى حلمى

لغز يحيرنى

علي سعدة

ياريتك سنة يارمضان

جمال-أسعد

التدين والتعليم

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يقيل وزير الجيش الإسرائيلى.. وجالانت يعلق

الجيش الإسرائيلى يدخل فى أزمة الإصلاحات القضائية.. هل تتأثر جاهزيته؟

السعودية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلى بشأن بناء وحدات استيطانية جديدة