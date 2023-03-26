«الكينج» محمد منير يتصدر المشهد في مسلسل الصفارة الحلقة 4

دار حديث بين أحمد أمين ووالده محمود البزاوى فى الحلقة الرابعة من مسلسل الصفارة، حيث تمنى أحمد أمين وهو طفل أن يكون مشهور مثل الكينج محمد منير قائلا لوالده: «هيحصل إيه لو الواحد نام وصحى لقى نفسه مشهور زى الكينج محمد منير»، ليرد عليه والده الذي يقوم بدوره محمود البزاوى: «محمد منير منامش وصحى لاقى نفسه مشهور».

أحداث مسلسل الصفارة الحلقة 4

واختتمت الحلقة الرابعة من مسلسل الصفارة وجود أحمد أمين داخل فرح ويقابل زوجته شيرين على المسرح.

مسلسل الصفارة تدور أحداثه حول فؤاد مرشد سياحي يعيش ظروفا مادية صعبة فيقرر سرقة قطعة أثرية من أحد سكان واحة سيوة، وهي صفارة الملك توت التي تمكنه من إعادة الزمن 3 دقائق للماضي ليغير ما يشاء ثم يعود للزمن الحالي، ليدخل في رحلة تغيير الماضي لتحقيق كل أحلامه.

ويظهر الفنان أحمد أمين خلال أحداث مسلسله الجديد "الصفارة" بأكثر من لوك وشكل حسب الإطار الكوميدي الذي تدور حوله الأحداث.

يتعاون الشاعر تامر حسين مع الفنان أحمد امين في 3 أغان جديدة بمسلسل "الصفارة" المنافس في دراما رمضان.

تتر مسلسل الصفارة

الأغنية الأولى هى تتر مسلسل" الصفارة" الذى يعرض حصريًا على قناة "dmc"، بالمشاركة مع الفنان هشام عباس، وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد وحيد الكينج والأغنية الثانية بعنوان " اللى يحب بابا " ألحان عزيز الشافعى أيضاً و توزيع تومة، وهناك أغنية ثالثة أيضا ستعرض داخل سياق أحداث المسلسل ألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عادل وهى بعنوان " القرشين".