الدفاع الروسية: رصد محاولات تسلل قامت بها 5 مجموعات استطلاع أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، عن تعطلها الملاحة بالمسيرة الأوكرانية قبل الاصطدام بأهداف في تولا جنوب موسكو، وفق شبكة سكاي نيوز في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، اوضح سيرجي زيبينسكي رئيس المركز الصحفي لمجموعة "غرب" التابعة للجيش الروسي، عن تفاصيل تمكن وحدات مقاتلة روسية من تدمير 5 مجموعات تخريب أوكرانية على اتجاه كوبيانسك شرق أوكرانيا.

وكشف سيرجي زيبينسكي أنه خلال اليوم الماضي، تمكنت وحدات مقاتلة من مجموعة غرب بالجيش الروسي، من رصد محاولات تسلل قامت بها 5 مجموعات استطلاع أوكرانية على اتجاه كوبيانسك، وتمكنت من القضاء عليها.

وشدد رئيس المركز الصحفي لمجموعة "غرب" التابعة للجيش الروسي، على أن مدفعية الجيش الروسي تمكنت خلال السجال المدفعي مع مدفعية العدو، من تدمير بطاريتي مدفعية من طراز "كراب" بولندية الصنع في منطقة المركزين السكنيين بتروبافلوفكا وريفوتشيه، وكذلك تدمير مدفع هاوتزر من طراز D- 20 في منطقة بريليبكو، بالإضافة إلى تدمير طاقم هاون معاد في منطقة أولشانا.

وأكد أن المجموعات المعادية المذكورة كانت تتبع للواءين الميكانيكيين المستقلين رقمي 14 و92.

انتهاك خط التماس

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات المسلحة الأذربيجانية انتهكت خط التماس في منطقة شوشا، وبدأت العمل الهندسي في الموقع في انتهاك لاتفاقيات نوفمبر 2020، مضيفة أن قوات حفظ السلام الروسية تتخذ خطوات لمنع التصعيد.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن بيان وزارة الدفاع الروسية القول إنه "في 25 مارس 2023، في انتهاك للفقرة 1 من بيان رئيس جمهورية أذربيجان، ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا ورئيس روسيا الاتحادية، في 9 نوفمبر 2020، قامت وحدة من القوات المسلحة الأذربيجانية بعبور القوات خط التماس في منطقة شوشا واستولت على مرتفعات تقع على بعد 2.9 كم شمال شرق جبل ساريبابا وبدأت المعدات الهندسية العمل في الموقع".

وأضافت وزارة الدفاع أن قوات حفظ السلام الروسية تتخذ إجراءات لمنع التصعيد، وتجنب أي استفزازات متبادلة من جانب الأطراف المتصارعة.