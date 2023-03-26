الأحد 26 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في كأس الرابطة

الزمالك
الزمالك

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك، عن التشكيل الذي يخوض به مباراة البنك الأهلي المقرر لها اليوم الأحد في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس رابطة الأندية، والتي ستقام باستاد المقاولون العرب.

ويقود الفريق فنيا في لقاء اليوم كل من أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود شبانة - سيد عبد الله "نيمار".

خط الوسط: محمد أشرف روقا - عمرو السيسي - سيف جعفر

خط الهجوم : مصطفى شلبي - ناصر منسي - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم ومصطفى الزناري وعمر جابر ومحمد حسام "بيسو" وأحمد عبد الرحيم "ايشو" وأحمد بلحاج وعبد الله محمد ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

تشكيل الزمالك البنك الأهلي كأس الرابطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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