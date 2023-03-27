تصدعات بمنزل الشيخ محمود الحصرى.. والأهالى: «خايفين على عيالنا»

اشتكى عدد من أهالى قرية شبرا النملة، التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، ومسقط رأس شيخ المقرئين الشيخ محمود الحصرى، من وجود تصدعات كبيرة داخل المنزل الذى ولد فيه رمز التلاوة فى العالم أجمع.

وأكد على مرزوق، من أهالى القرية، أن المنزل يسبب خطرًا داهمًا على نفوس الأطفال والمواطنين الموجودين بالمنطقة، مشيرا إلى أن أهالى المنطقة تقدموا بشكوى عدة مرات للوحدة المحلية لكن دون جدوى.

وأضاف مرزوق، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أن الشيخ الحصرى من العلامات البارزة على مستوى العالم ولا يصح أن يكون مسقط رأسه آيلًا للسقوط ومصدر خطورة على أهالى المنطقة.

وطالب مرزوق الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية بسرعة إصدار قرار إزالة وبناء صرح يليق بالشيخ محمود الحصرى الذى كان أول قارئ يسجل براوية حفص عن عاصم عام 1961، وأول من رتل القرآن الكريم بطريقة المصحف المفسر.

وطالبت الحاجة نادية عبد العال، من أهالى المنطقة، المسئولين بسرعة تشكيل لجنة على الطبيعة لمعاينة منزل الحصرى، وخاصة أن المنزل به شقوق كبيرة فى منتصف المنزل والجدران الداخلية.