تجديد حبس شخصين لاتهامهما بسرقة مبالغ مالية بالتجمع الأول

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بسرقة مبالغ مالية من داخل محطات الوقود في التجمع الأول.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، لقيامهما بسرقة (مبلغ مالى، عدد من جراكن الزيت الخاصة بالسيارات – 2 هاتف محمول) من داخل إحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بأسلوب "المغافلة"، وبحوزتهما (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار – طبنجة)، واعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد حماية نشاطهما الإجرامي وتم بإرشادهما ضبط (السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة – جراكن الزيت والهاتفين المستولى عليهم).. واعترفا بإنفاقهما المبلغ المالي المُشار إليه على متطلباتهما الشخصية.