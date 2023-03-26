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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الكورة في رمضان ..الأهلي يهزم المصري بهدفين تحصيل حاصل عام 2018

صلاح محسن
صلاح محسن

في الرابع من شهر رمضان الموافق 20 مايو 2018 فازالأهلي على المصري بهدفين نظيفين سجلهما أحمد حمدى وصلاح محسن في الدقيقتين 18 و75 في المباراة التي أقيمت  باستاد برج العرب بالإسكندرية وكانت تحصيل حاصل بعد حسم لقب الدوري وخاضها الأهلي بفريق من البدلاء وأدارها الحكم إبراهيم نورالدين .

المباراة كانت واحدة من أربع مواجهات مؤجلة لفريق المصري رغم انتهاء بطولة الدوري أمام الأهلي والإسماعيلي وانبي والداخلية وكان الأهلي قد حسم اللقب لصالحه قبل نهاية المسابقة بستة أسابيع .

سيطر الأهلى على مجريات المباراة تماما رغم قيام أحمد أيوب القائم بأعمال المدير الفنى بالدفع باللاعبين البدلاء بعد إراحة أكثر من 5 لاعبين أساسيين بخلاف المصابين وشهدت نصف ساعة الأولى هجوما كاسحا من المارد الأحمر ولم يصمد دفاع المصري أمام طوفان الهجمات حتى نجح أحمد حمدى صانع العاب الفريق الشاب في اختراق الدفاع البورسعيدي ولعب هات وخد مع صلاح محسن وانفرد بأحمد مسعود حارس المصري وسدد الكرة بسهولة داخل المرمى.

واصل الأهلى هجومه بعد الهدف بغية تسجيل هدف أخر فى الدقائق المتبقية من الشوط الأول قابلها محاولات قليلة من مهاجمى المصري لإدراك هدف التعادل كان أخطرها عن طريق أحمد جمعة الذى سدد كرة قوية فى الدقيقة 34 مرت بجوار القائم .

في الشوط الثاني دفع أحمد أيوب بأحمد رمضان بيكهام وأحمد ياسر ريان بدلا من محمد شريف وصلاح محسن الذي نجح قبل خروجه في تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 75 لتنتهي المبارا بفوز الأهلي بهدفين نظيفين .

مثل الأهلي: شريف إكرامي وباسم علي "هشام محمد ق 35" ومحمود الجزار وأيمن أشرف وصبري رحيل وأحمد حمدي وأكرم توفيق وعمرو السولية وإسلام محارب ومحمد شريف  "أحمد رمضان بيكهام ق81" وصلاح محسن "أحمد ياسر ريان ق89" .

الدوري الممتاز الاهلى لمصري أحمد حمدي صلاح محسن

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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