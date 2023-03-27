«الملا» يعتمد نتائج أعمال الجمعية العامة للشركة الحديثة للغاز لعام 2022

اعتمدت الجمعية العامة للشركة الحديثة للغاز الطبيعي نتائج أعمالها عن العام 2022، والتي حققت فيها مستهدفاتها ضمن خطة التوسع وتعظيم الاستفادة من التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي في المنازل، والتي تستهدف من خلالها وزارة البترول والثروة المعدنية تخفيض الجزء الذي يتم استيراده من الخارج من البوتاجاز ضمن منظومة توفير الإمدادات البترولية والغازية لتلبية الاحتياجات القائمة ومواكبة النمو ومشروعات التنمية.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الجمعية، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، على أن ما تحقق ويتحقق في تنفيذ خطة التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي بمصر هو قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والأهداف التنموية والاجتماعية للدولة المصرية، وتاريخ مشرف لكل من شارك فى تنفيذها، وأنه بفضل الاستقرار وتوافر الإرادة لتعظيم والتوسع في استخداماته كوقود حضاري، شهد توصيل الغاز الطبيعي للمنازل من خلال المشروع القومي أو من خلال مبادرة حياة كريمة طفرات كبيرة فى معدلات التوصيل فى مناطق وقرى جديدة واستفاد منها أهالينا.

وأشار إلى أن ذلك واكبه تدريب وصقل خبرات للكوادر العاملة وتطوير وهيكلة في إدارة أعمال التوصيل كان منها نجاح إنشاء الشركة الحديثة للغاز الطبيعي بعد دمج ثلاث شركات مما جعل منها كيانًا قادرًا لديه ملاءة مالية مناسبة وقدرة ومرونة على التواجد بقوة كأحد الأذرع الرئيسية في تنفيذ أعمال التوسع في توصيل الغاز الطبيعي.

وعرض المهندس محمد قنديل، رئيس الشركة نتائج أعمالها عن عام 2022، حيث تعمل الشركة الحديثة في توصيل الغاز الطبيعي على مستوى 9 محافظات، وقامت خلال العام الماضي بتنفيـذ أطـوال شـبكات بلغـت 2555 كـم، وتركيب 185 ألف عداد مسبق الدفع، والتوصيل إلى 176 ألـف عميـل، والتعاقـد مـع 195 ألـف عميـل منزلي، و187 عميـلًا تجـاريًا، و 11 عميـلًا صناعـيًا، بالإضافـة إلـى تنفيذ شبكات لـ 16 محطـة جديدة لتمويـن السـيارات بالغـاز CNG، بالإضافة لتواجدها في أعمال توصيل الغاز الطبيعي في المشروعات القومية، مثل مدينة العلمين الجديدة، العاصمة الإدارية، والإسماعيلية الجديدة، و مشاركتها في أعمال تطوير مدينة شرم الشيخ التي استضافت مؤتمر قمة المناخ COP 27، وتنفيذ محطة الكهرباء الغازية بالعريش بمحافظة شمال سيناء لإنتاج 250 ميجاوات، ومحطة العلمين الجديدة، و 4 محطات لخدمة المناطق الصناعية الجديدة بمحافظتي قنا وسوهاج لخدمة خطط التنمية بهذه المناطق، ونجاحها بالتوسـع فـي أعمالهـا بالخـارج، حيث تمكنت من الفوز بمناقصة تنفيذ شبكات الغاز ومحطة تخفيض الضغط بجزيرة الجبيل بأبو ظبي، كما أنها تمكنت من تحقيق إيرادات بلغت 2.45 مليار جنيه بزيادة 9.6 % عن العام السابق.