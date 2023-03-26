تحت رعاية الرئيس.. «الشباب والرياضة» توقع بروتوكول تعاون بشأن مبادرة «دراجتك.. صحتك»

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة شركة دليفيري هيرو مصر (طلبات مصر) والبنك المصري الخليجي ومؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية؛ بشأن مبادرة «دراجتك.. صحتك» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بديوان عام الوزارة بالمهندسين.

وقع البرتوكول من وزارة الشباب والرياضة الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، ومن شركة دليفيرى هيرو مصر السيدة هدير وليد شلبي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومن البنك المصري الخليجي السيدة نيللي محمود رئيس قطاع الاتصال المؤسسي وإدارتي خدمات الشباب والشمول المالي ومن مؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية السيدة نرمين أبو جازية المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة المؤسسة.

وفي كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة، أن توقيع البرتوكول يأتي إيمانًا من الدولة بأهمية الشباب في صياغة حاضر مصر وصناعة مستقبلها وتفعيلًا للمبادرات الداعمة للشباب سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا ورياضيًا، وكذلك انطلاقًا من مسئولية وزارة الشباب والرياضة في تقديم الدعم للشباب المصري عن طريق دعم التأهيل لفرص العمل ورفع معدلات اللياقة البدنية للمواطنين وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتشجيع كافة المواطنين على ممارسة الرياضة ولتكون أسلوب حياة للمواطن المصري.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، بدور المسئولية المجتمعية لشركة دليفرى هيرو مصر ومؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية والبنك المصري الخليجي في رعاية المشروعات القومية في الأنشطة الرياضية والشبابية من خلال إيجاد وخلق فرص عمل للشباب في إطار يتماشى مع رؤية وتوجه وزارة الشباب والرياضة، وفي إطار السعي الدائم للأطراف في دعم ورعاية الخطط التنموية القومية التي تتبناها الدولة في مختلف المجالات والقطاعات، ومن بينها دعم ورعاية مبادرة «دراجتك.. صحتك» للنهوض بالرياضة المصرية إيمانًا بأهمية دور الشباب في نهضة المجتمع وبناء مستقبله.

وقال وزير الشباب والرياضة إن مبادرة «دراجتك دخلك» تأتي بالتزامن مع دعم خطة الدولة 2030، وتنمية الاقتصاد المصري بزيادة الإنتاج المحلي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لرفع متوسط الدخل للفرد من أجل تعزيز الدخل القومي وتقليل التضخم، كما أنها تأتي في إطار الحث على المشاركة المجتمعية بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومشاركتهم في التنمية المجتمعية.

ولفت "صبحي" إلى أن هذه المبادرة تمثل أحد أهم مشروعات الوزارة المعنية والمنبثقة من مشروع "دراجتك صحتك" التي تعمل على توفير فرص عمل للشباب من خلال التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات الدولة.

فيما توجه ممثلو شركة دليفيرى هيرو مصر والبنك المصري الخليجي ومؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية، بالشكر والتقدير للدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة على إتاحة تلك الفرصة للمشاركة المجتمعية مع مؤسسات الدولة، لتوفير فرص عمل للشباب.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أطلقت المبادرة القومية "دراجتك صحتك" تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، وقامت بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة وتوفير الدراجات الهوائية للمواطنين بسعر أقل من سعر السوق لزيادة معدلات اللياقة البدنية وتحسين الصحة العامة وتغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين، باعتبارها أحد وسائل الانتقال الآمنة في ظل خطة الدولة للتعايش مع أزمة فيروس كورونا المستجد والمساهمة في التباعد الاجتماعي وتجنب العدوى وتحسين الصحة العامة.



وبمقتضي البروتوكول، تقوم شركة دليفيرى هيرو مصر والبنك المصري الخليجي ومؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بتقديم أوجه الرعاية والدعم المطلوب لمبادرة الدراجات من خلال المساهمة في دعم تنفيذ مبادرة "دراجتك.. صحتك" المرحلة الرابعة، وذلك بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية للمواطنين وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية.

وكذا، إتاحة الفرص للشباب للتأهيل والعمل باستخدام الدراجات الهوائية بهدف تحسين الصحة العامة وخلق فرص عمل مدرة للدخل بعد حصولهم على الرخص التي تبيح لهم تقديم خدمة التوصيل مستقلين او من خلال الجهات الشريكة مع الوزارة.

ومن الشروط الواجب توافرها بالشباب المرشحين للعمل بتوصيل الطلبات بهدف زيادة دخلهم، التقدم للتسجيل من خلال رابط على موقع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة الألفي، ألا يقل من العمر عن 18 عام، تقرير جنائي حديث خالي من أية سوابق جنائية، اجتياز التقييم المحدد من قبل شركاء الوزارة في برتوكول التعاون.