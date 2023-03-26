حبس مدير الإدارة الهندسية بـ«وقف قنا» احتياطيًا

أمرت النيابة العامة بقنا بحبس مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف احتياطيا، لاتهامه في قضية تذوير في محررات رسمية بغرض التربح.

أضاف الداودي أنه لا تهاون مع فاسد في الجهاز التنفيذى للمحافظة، وإنه يجرى تنفيذ خطة طموحة للقضاء على البيروقراطية والفساد الإداري من خلال ميكنة الإدارات الهندسية والمواقف والأسواق بهدف حماية المال العام و المواطنين من الفاسدين ولن نسمح لأحد بتعطيل مصالح المواطنين، كما لن نسمح بالتستر على الفساد وسيتم اتخاذ عقوبات رادعة حيال الموظفين الفاسدين والمتلاعبين بمصالح المواطنين، مؤكدا حرص المحافظة على تنفيذ تعليمات الرئيس السيسي، بمواجهة كل صور الفساد وإهدار المال العام، حتى تتحقق رؤية مصر وتطلعاتها بدولة متقدمة خالية من الفساد، خاصة فى ظل توجه الدولة إلى عصر الرقمنة وإحلال التكنولوجيا محل العنصر البشرى فى التعاملات المالية.