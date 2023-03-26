الأحد 26 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة سائق إلى المفتى بتهمة قتل زوجته بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمود منير خليل، وأمير المؤمنين حسن حسن، وأمانة سر محمد شهاب.بإحالة أوراق سائق لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه لقتله زوجته بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر مايو المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم.

صدر الحكم 
تضمن  أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16197 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2964 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "أحمد إ ع"، 39 سنة، سائق، مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، قتل المجنى عليها "روان ع "، عمدًا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم بيت النية وعقد العزم وأعد العدة لذلك الغرض أسلحة بيضاء "مطواة، سكين"، وأداة "أنبوب حديدي"، وذلك على إثر ظنه سوء تجاه أفعالها، فقام باحتجازها بمسكن الزوجية فقيد حريتها وانهال عليها بالتعدى عليها بالضرب، مستخدمًا في ذلك الأسلحة البيضاء، قاصدًا من ذلك قتلها مما شل مقاومتها محدث إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهى أنه فى ذات المكان والزمان سالفي الذكر قبض علي المجني عليها "روان ع ، وقام بحجزها بمسكن الزوجية وذلك دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح، حال قيامه بتهديدها بالقتل وتعذيبها بالتعذيبات البدنية مستخدمًا في ذلك أسلحة وأدوات "مطواة، سكين أنبوب حديدي"، فقام بالتعدى عليها بضرب محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وتابع  أمر الإحالة أن المتهم أحرز أسلحة بيضاء "مطواة، سكين"، بدون ترخيص وبدون مسوغ قانوني أو ضرورة من المهنية أو الحرفية، كما أحرز أداة "مقص"، بدون مسوغ قانون.

إحالة أوراق سائق جنايات شبرا الخيمة شبرا الخيمة قتل زوجته محكمة جنايات شبرا الخيمة مفتى الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الأحد 26-3-2023

القضاء الإداري يقضي بعدم قبول دعوى قيد ثلاثي نادي الزمالك

«الكتيبة 101».. موعد الحلقة الرابعة وتفاصيل المسلسل كاملة

الإفطار على شاطئ البحر عادة رمضانية سكندرية هروبًا من غلاء المطاعم

محافظ بني سويف يوجه بتكثيف حملات الرقابة التموينية

موعد عرض الحلقة الرابعة مسلسل «سره الباتع» على قناة الحياة وOn

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

دماغ بليغ حمدى فى موسيقى رمضان

ماجد حبته

موقع «البنك المركزى» الجديد

د. منى حلمى

لغز يحيرنى

علي سعدة

ياريتك سنة يارمضان

جمال-أسعد

التدين والتعليم

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [6]

خالد حريب

المتحدة.. وخناقة السوشيالجية عن مربوحة

مدحت بشاى

«االمتحدة» بيت الدراما الناجحة (1)

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يدخل فى أزمة الإصلاحات القضائية.. هل تتأثر جاهزيته؟

السعودية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلى بشأن بناء وحدات استيطانية جديدة

مئات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاح القضائى فى إسرائيل