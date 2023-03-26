الأحد 26 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الإفطار على شاطئ البحر عادة رمضانية سكندرية هروبًا من غلاء المطاعم

افطار الكورنيش
افطار الكورنيش

عادة سكندرية أصبحت تتكرر سنويًا لتمتزج المشاهد مع بداية غروب الشمس، وافتراش العائلات لكورنيش البحر بكل ما لذ وطاب على صخوره في انتظار إطلاق مدفع الإفطار.

فهربًا من غلاء المطاعم والمقاهي، والأسعار المرتفعة لقائمة طعام إفطار رمضان، قررت الأسر السكندرية أن تجهز مأكولاتها للإفطار، وتتجه في أجواء مفتوحة على كورنيش بحر الإسكندرية وشواطئه.

أهالي الإسكندرية: مساحات الشواطىء فرصة غير مستغلة

وقررت سناء أبو ماضي، من قاطني مدينة الإسكندرية أن تصطحب أسرتها وأبناءها بعد أن أعدت مجموعة من الأطعمة لإفطار رمضان، أن تتوجه إلى كورنيش منطقة سبورتنج قبل أن يرفع أذان المغرب بما يقرب الـ60 دقيقة.

"فلوس المطاعم جهزنا بيها فطار أكتر" وعلقت أبو ماضي، أن هناك ارتفاع مبالغ فيه في أسعار قوائم الطعام في المطاعم أصبحت لا تناسب الميزانية المالية للأسر المتوسطة، ولكن هذا لا يحرمهم من الاستمتاع وقضاء أجواء سكندرية خالصة.

وتابعت أن مساحات كورنيش الإلسكندرية المفتوحة فرصة غير مستغلة ودون مقابل مادي يستطيع الفرد أن يأتي بما يشتهي وبمرافقة من يريد في هدوء برفقة البحر.

ووافقها الرأي حسام صلاح، مواطن سكندري من شاطئ السرايا، أنه بمقابل تذكرة لاتتعدى الـ10 جنيهات استطاع هو وأسرته الاستمتاع بالأجواء الرمضانية مقابل فاتورة مرتفعه الثمن في مكان آخر، فقط علينا أن نغير طريقة تفكيرنا في كيفية الاستمتاع.

واصل أن شواطىء الاسكندرية المفتوحة فرصة تفتح أبوابها أمام روادها، لقضاء أوقات ممتعة على رمالها، خاصة أن توقيت رمضان يتزامن مع أجواء طقس معتدلة في الإسكندرية هذه الأيام مشجعة بعد النوات الشتوية وقبل زحام موسم الصيف.

وشجعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف الأجواء السكندرية لإفطار الصائمين ودعمت العادة السكندرية بباقة من الفعاليات الدينية على مختلف الشواطىء السكندرية.

فعلى شاطئ المندرة المجاني نظمت الأمسيات الدينية الرمضانية في أيام الأحد 4 رمضان، الجمعة 8 رمضان.

وبمقابل تذكرة بخمسة جنيهات، نظمت أمسيات  شاطئ السرايا ايام الجمعة 9 رمضان، والأحد 11 رمضان، الخميس 15 رمضان، الجمعة 16 رمضان - 7 أبريل.

وأمسيات شاطئ جليم مقابل تذكرة بخمسة جنيهات أيضًا في أيام الأحد 18 رمضان، الخميس 22 رمضان.

افطار الكورنيش غلاء الأسعار الإسكندرية ادارة السياحة والمصايف شواطىء الاسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الأحد 26-3-2023

القضاء الإداري يقضي بعدم قبول دعوى قيد ثلاثي نادي الزمالك

«الكتيبة 101».. موعد الحلقة الرابعة وتفاصيل المسلسل كاملة

الإفطار على شاطئ البحر عادة رمضانية سكندرية هروبًا من غلاء المطاعم

محافظ بني سويف يوجه بتكثيف حملات الرقابة التموينية

موعد عرض الحلقة الرابعة مسلسل «سره الباتع» على قناة الحياة وOn

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

دماغ بليغ حمدى فى موسيقى رمضان

ماجد حبته

موقع «البنك المركزى» الجديد

د. منى حلمى

لغز يحيرنى

علي سعدة

ياريتك سنة يارمضان

جمال-أسعد

التدين والتعليم

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [6]

خالد حريب

المتحدة.. وخناقة السوشيالجية عن مربوحة

مدحت بشاى

«االمتحدة» بيت الدراما الناجحة (1)

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يدخل فى أزمة الإصلاحات القضائية.. هل تتأثر جاهزيته؟

السعودية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلى بشأن بناء وحدات استيطانية جديدة

مئات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاح القضائى فى إسرائيل