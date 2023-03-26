الإفطار على شاطئ البحر عادة رمضانية سكندرية هروبًا من غلاء المطاعم

عادة سكندرية أصبحت تتكرر سنويًا لتمتزج المشاهد مع بداية غروب الشمس، وافتراش العائلات لكورنيش البحر بكل ما لذ وطاب على صخوره في انتظار إطلاق مدفع الإفطار.

فهربًا من غلاء المطاعم والمقاهي، والأسعار المرتفعة لقائمة طعام إفطار رمضان، قررت الأسر السكندرية أن تجهز مأكولاتها للإفطار، وتتجه في أجواء مفتوحة على كورنيش بحر الإسكندرية وشواطئه.

أهالي الإسكندرية: مساحات الشواطىء فرصة غير مستغلة

وقررت سناء أبو ماضي، من قاطني مدينة الإسكندرية أن تصطحب أسرتها وأبناءها بعد أن أعدت مجموعة من الأطعمة لإفطار رمضان، أن تتوجه إلى كورنيش منطقة سبورتنج قبل أن يرفع أذان المغرب بما يقرب الـ60 دقيقة.

"فلوس المطاعم جهزنا بيها فطار أكتر" وعلقت أبو ماضي، أن هناك ارتفاع مبالغ فيه في أسعار قوائم الطعام في المطاعم أصبحت لا تناسب الميزانية المالية للأسر المتوسطة، ولكن هذا لا يحرمهم من الاستمتاع وقضاء أجواء سكندرية خالصة.

وتابعت أن مساحات كورنيش الإلسكندرية المفتوحة فرصة غير مستغلة ودون مقابل مادي يستطيع الفرد أن يأتي بما يشتهي وبمرافقة من يريد في هدوء برفقة البحر.

ووافقها الرأي حسام صلاح، مواطن سكندري من شاطئ السرايا، أنه بمقابل تذكرة لاتتعدى الـ10 جنيهات استطاع هو وأسرته الاستمتاع بالأجواء الرمضانية مقابل فاتورة مرتفعه الثمن في مكان آخر، فقط علينا أن نغير طريقة تفكيرنا في كيفية الاستمتاع.

واصل أن شواطىء الاسكندرية المفتوحة فرصة تفتح أبوابها أمام روادها، لقضاء أوقات ممتعة على رمالها، خاصة أن توقيت رمضان يتزامن مع أجواء طقس معتدلة في الإسكندرية هذه الأيام مشجعة بعد النوات الشتوية وقبل زحام موسم الصيف.

وشجعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف الأجواء السكندرية لإفطار الصائمين ودعمت العادة السكندرية بباقة من الفعاليات الدينية على مختلف الشواطىء السكندرية.

فعلى شاطئ المندرة المجاني نظمت الأمسيات الدينية الرمضانية في أيام الأحد 4 رمضان، الجمعة 8 رمضان.

وبمقابل تذكرة بخمسة جنيهات، نظمت أمسيات شاطئ السرايا ايام الجمعة 9 رمضان، والأحد 11 رمضان، الخميس 15 رمضان، الجمعة 16 رمضان - 7 أبريل.

وأمسيات شاطئ جليم مقابل تذكرة بخمسة جنيهات أيضًا في أيام الأحد 18 رمضان، الخميس 22 رمضان.