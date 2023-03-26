الأحد 26 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل  ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادرت 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 4292 طن تشمل: 1309 طن يوريا صب و 50 طن مولاس و 521 طن بصل معبأ و2412 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51517 طن تشمل: 3762 طن ابلاكاش و1419 طن خشب زان و8923 طن خردة و3842 طن صويا و1525 طن زيت طعام و 18232 طن ذرة و9843 طن قمح و3860 طن بضائع متنوعة و404 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 111 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 896 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 254 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3128 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 134557 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 114047 طنًا  .

كما غادر 3 قطار بحمولة إجمالية 3886 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و  كوم أبو راضى ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3869 شاحنة .

قال اللواء بحري أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط ،ان ميناء دمياط يؤكد مزاياه التنافسية بتفريغ وشحن بضائع عامة ونقلها عبر نهر النيل،في اطار توجيهات الفريق مهندس  كامل الوزير ،وزير النقل ، بتعظيم الاستفادة من وسائط النقل المتعددة المتوفرة بميناء دمياط وعلى رأسها النقل النهري ، واستكمالاً للتنسيق التام والمستمر بين هيئة ميناء دمياط وشركة النيل الوطنية للنقل النهري .

واستقبل ميناء دمياط 6 وحدات نهرية (بارجات) قاطرة و مقطورة تابعين لشركة النيل الوطنية للنقل النهري ، قامت بتفريغ شحنة تقدر بنحو ( 1591 طن) أسمنت معبأ أبيض قادمة من محافظة المنيا، كما ستقوم تلك الوحدات النهرية بتحميل شحنة تبلغ 1600 طن من القمح متجهه إلى صوامع إمبابة.

ميناء دمياط دمياط أحداث دمياط استقبل ميناء دمياط 15 سفينة للحاويات

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الأحد 26-3-2023

القضاء الإداري يقضي بعدم قبول دعوى قيد ثلاثي نادي الزمالك

«الكتيبة 101».. موعد الحلقة الرابعة وتفاصيل المسلسل كاملة

الإفطار على شاطئ البحر عادة رمضانية سكندرية هروبًا من غلاء المطاعم

محافظ بني سويف يوجه بتكثيف حملات الرقابة التموينية

موعد عرض الحلقة الرابعة مسلسل «سره الباتع» على قناة الحياة وOn

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

دماغ بليغ حمدى فى موسيقى رمضان

ماجد حبته

موقع «البنك المركزى» الجديد

د. منى حلمى

لغز يحيرنى

علي سعدة

ياريتك سنة يارمضان

جمال-أسعد

التدين والتعليم

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [6]

خالد حريب

المتحدة.. وخناقة السوشيالجية عن مربوحة

مدحت بشاى

«االمتحدة» بيت الدراما الناجحة (1)

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يدخل فى أزمة الإصلاحات القضائية.. هل تتأثر جاهزيته؟

السعودية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلى بشأن بناء وحدات استيطانية جديدة

مئات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاح القضائى فى إسرائيل