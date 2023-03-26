ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادرت 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 4292 طن تشمل: 1309 طن يوريا صب و 50 طن مولاس و 521 طن بصل معبأ و2412 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51517 طن تشمل: 3762 طن ابلاكاش و1419 طن خشب زان و8923 طن خردة و3842 طن صويا و1525 طن زيت طعام و 18232 طن ذرة و9843 طن قمح و3860 طن بضائع متنوعة و404 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 111 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 896 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 254 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3128 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 134557 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 114047 طنًا .

كما غادر 3 قطار بحمولة إجمالية 3886 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضى ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3869 شاحنة .

قال اللواء بحري أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط ،ان ميناء دمياط يؤكد مزاياه التنافسية بتفريغ وشحن بضائع عامة ونقلها عبر نهر النيل،في اطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير ،وزير النقل ، بتعظيم الاستفادة من وسائط النقل المتعددة المتوفرة بميناء دمياط وعلى رأسها النقل النهري ، واستكمالاً للتنسيق التام والمستمر بين هيئة ميناء دمياط وشركة النيل الوطنية للنقل النهري .

واستقبل ميناء دمياط 6 وحدات نهرية (بارجات) قاطرة و مقطورة تابعين لشركة النيل الوطنية للنقل النهري ، قامت بتفريغ شحنة تقدر بنحو ( 1591 طن) أسمنت معبأ أبيض قادمة من محافظة المنيا، كما ستقوم تلك الوحدات النهرية بتحميل شحنة تبلغ 1600 طن من القمح متجهه إلى صوامع إمبابة.