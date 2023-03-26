الأحد 26 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد تهديدات بوتين النووية.. أوكرانيا تطالب باجتماع طارئ لمجلس الأمن

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

طالبت أوكرانيا اليوم، باجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سينشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان: «تنتظر أوكرانيا إجراءات فعّالة من قبل المملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة وفرنسا لمواجهة الابتزاز النووي الذي يمارسه الكرملين.. نطالب بعقد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الدولي فورًا من أجل هذا الغرض».

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خطط روسيا لنشر النووي

وقال مستشار أمني بارز للرئيس الأوكراني اليوم الأحد إن خطط روسيا لنشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء سيزعزع استقرار تلك الدولة، واتهم موسكو باحتجاز مينسك «رهينة».

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القرار أمس السبت في تحذير لحلف شمال الأطلسي من مغبة دعمه العسكري لأوكرانيا وفي تصعيد للمواجهة مع الغرب.

وعلى الرغم من أن الخطوة كانت متوقعة إلى حد ما وحديث بوتين عن أنها لن تنتهك تعهدات بلاده المتعلقة بالحد من انتشار الأسلحة النووية، لكنها أكثر المؤشرات صراحة على الأسلحة النووية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل نحو 13 شهرا.

وقال أوليكسي دانيلوف أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني عن الأمر إنه "خطوة صوب زعزعة الاستقرار الداخلي للدولة" مضيفا أنها تعظم ما وصفه بمستوى "المفاهيم السلبية والرفض الشعبي" لروسيا وبوتين داخل المجتمع في روسيا البيضاء.

وكتب على تويتر: «لقد أخذ الكرملين روسيا البيضاء رهينة نووية». 

وشبه بوتين خططه بما فعلته الولايات المتحدة من نشر أسلحة في أوروبا، وقال إن بلاده لن تنقل السيطرة على تلك الأسلحة لروسيا البيضاء.

وقال بوتين: «لن نسلم (الأسلحة) والولايات المتحدة لا تسلم (الأسلحة) أيضا لحلفائها نحن بالأساس نفعل ذات الأمر الذي يفعلونه منذ عقد».

لكن تلك ستكون هي المرة الأولى منذ منتصف التسعينيات التي تنشر فيها روسيا مثل تلك الأسلحة خارج أراضيها.

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أوكرانيا بوتين نووية بيلاروس مجلس الأمن الرئيس الروسي

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