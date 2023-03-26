السجن المشدد 5 سنوات لـ5 متهمين لشروعهم فى قتل عامل بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين تامر محمد رضا البرديسى، ومحمود منير خليل، وأمانة سر محمد شهاب، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لــ4 متهمين بينهم سيدة، لشروعهم فى قتل عامل باستخدام أسلحة بيضاء "سكين"، وذلك بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7097 لسنة 2022 جنح قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2722 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "رحاب ى إ"، 47 سنة، صاحبة حانوت، و"محمود م ب"، 19 سنة، عامل، و"رمضان ف ر"، 24 سنة، عامل، و"محمد ف ر"، 28 سنة، عامل، جميعهم مقيمين دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية شرعوا فى قتل المجنى عليه "وليد عماد الدين السيد أحمد"، عمدًا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه، وما أن ظفروا به إلا واستلوا أسلحة بيضاء "سكين"، وكالت له الأولى طعنة واحدة استقرت بظهره فى مقتل، وسدد له الثانى والثالث والرابع عدة ضربات استقرت بأماكن متفرقة من جسده قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى - غير أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تداركه بالعلاج على النحو المبين بالأوراق، كما أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء "سكين".

واستمعت المحكمة لشهادة المجنى عليه، "وليد عمادالدين السيد أحمد، 45 سنة، عامل، أنه على إثر خلاف بينه والمتهمين تعدوا عليه الأخيرون بأسلحة بيضاء (سكين) وكالت له الأولى طعنة بأعلى الظهر، وسدد باقى المتهمين عدة ضربات بأماكن متفرقة من جسده محدثين ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الطب الشرعى، قاصدين إزهاق روحه، غير أنه قد خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تداركه بالعلاج، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وكشفت ملاحظات النيابة العامة عن أنه ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعى أنه بتوقيع الكشف الطبى على المجنى عليه تبين أن إصاباته جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بشهادته من مثل التعدى بالضرب بأسلحة بيضاء (سكين) وفى تاريخ يعاصر تاريخ الواقعة، كما تخلف لديه من جراء إصابته عاهة مستديمة متمثلة فى بتر كامل لإصبع الإبهام الأيمن وبتر جزئى لأصبعى السبابة والوسطى لليد اليمنى، وتحديد شديد بحركات أصبعى البنصر والخنصر لليد اليمنى، وضمور بعضلات اليد اليمنى، وقدرت نسبتها بأربعين بالمائة "40%".