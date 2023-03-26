الكرة في رمضان.. الأهلي يهزم الداخلية بهدفى إيفونا عام 2016 ويعزز صدارته للدوري

يوم 4 رمضان الموافق 9 يونيو عام 2016 فاز الأهلي على الداخلية بهدفين نظيفين سجلهما الجابوني ماليك إيفونا في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الأسبوع الحادي والثلاثين لبطولة الدوري ليعزز الأهلي صدارته للمسابقة برصيد 71 نقطة بفارق 8 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

بداية المباراة كانت هادئة لكن سرعان ما سيطر الأهلى على زمام الأمور، بينما اعتمد الداخلية على الهجمات المرتدة ومن إحداها كاد عمرو مرعي أن يسجل هدفا لكن الكرة التي سددها مرت بجوار القائم.

في الدقيقة 27 تلقى مؤمن زكريا كرة عرضية وسددها بضربة رأس قوية مرت بجوار القائم وكثف لاعبو الأهلي هجماتهم وسط استبسال لاعبي الداخلية للحفاظ على نظافة شباكهم ووضح غياب تركيز مهاجمى الأهلي أمام مرمى أحمد فوزي حارس الداخلية وأهدر ماليك إيفونا و عبد الله السعيد أكثر من فرصة محققة.

في الدقيقة 43 خرج عبد الله السعيد مصابا وشارك رمضان صبحي بدلا منه وفاجأ عاصم سعيد لاعب الداخلية الجميع بتسديدة قوية أبعدها شريف إكرامي ببراعة إلى ركنية.

فى الشوط الثاني ظهرت خطورة الداخلية وبادل الأهلي الهجمات وهدد محمد بكار وعاصم سعيد مرمى شريف إكرامي أكثر من مرة وفي الدقيقة 64 تلقى ماليك إيفونا كرة مؤمن زكريا العرضية وسددها برأسه داخل المرمى في ظل غياب الرقابة الدفاعية مسجلا الهدف الأول.

بعد الهدف نشط لاعبو الداخلية بغية إحراز هدف التعادل وهو ماساهم في وجود ثغرات في الدفاع نجح ماليك إيفونا فى استغلالها وسدد كرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 69 سكنت على يمين حارس الداخلية مسجلا الهدف الثاني.

دفع مارتن يول المدير الفني للأهلي بصالح جمعة بدلا من وليد سليمان وعماد متعب بدلا من إيفونا وتعرض جهاد جنيدي مدافع الداخلية للطرد عقب حصوله على الانذار الثانى ليكمل فريقه بعشرة لاعبين وانفرد رمضان صبحي بالحارس وراوغه ومرر الكرة لعماد متعب الذي أهدرها بغرابة لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 2- صفر.

مثل الأهلي: شريف إكرامي وأحمد فتحي وسعد سمير ورامي ربيعة وصبري رحيل وعبد الله السعيد "رمضان صبحي ق45" وحسام غالي وحسام عاشور ووليد سليمان "صالح جمعة ق75" ومؤمن زكريا وماليك إيفونا "عماد متعب ق78".