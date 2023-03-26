مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف تفاصيل مقتل شخصين خلال إطلاق نار في هامبورج الألمانية

كشف عربي مرزوق، مراسل «القاهرة الإخبارية» من العاصمة الألمانية برلين، عن آخر مستجدات حادث مقتل شخصين خلال إطلاق نار بمدينة هامبورج، مشيرًا إلى أن أحد طرفيِّ الواقعة أطلق النار على الآخر.

وأضاف مرزوق، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه وفقًا للمعلومات الأولية، فإن الشخص الثاني انتحر بالفعل، إذ تم العثور على السلاح بجانب الجثة الثانية، كما أن أثر البصمات على السلاح تنمتي للجثة الثانية، وربما أطلق النار على رفيقه، ثم قتل نفسه.

وتابع المراسل، أنه على الفور، تم استدعاء الشرطة قبل منتصف الليل بقليل، لافتة إلى أن 28 سيارة هرعت إلى مكان الحادث، خوفًا من تكرار الواقعة التي حدثت قبل أسابيع.

وأشار المراسل، إلى أن الشرطة توقعت وقوع الحادث بسب اختلاف في وجهات النظر، وأحدهما كان يحمل سلاحًا وربما لديه أزمة نفسية.