«القاهرة الإخبارية»: الجامعة العربية توقع برنامج عمل مشترك مع المكتب الأممي للمخدرات

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، لقطات ترصد توقيع جامعة الدول العربية برنامج عمل مشترك مع المكتب الأممي للمخدرات.

وحظيت الاحتفالية بحضور رفيع المستوى للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتورة غادة والي.

ومن المقرر أن يتم إطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، والتي تحمل عنوان: "نحو تعامل ناجع مع القضية من منظور اجتماعي".

وتشهد الفعاليات مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا بين الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، والمدير التنفيذي للمكتب الأممي غادة والي.