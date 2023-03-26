إصابة عامل بجرح نافذ فى مشاجرة بالشرقية

أصيب عامل بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليسرى إثر مشاجرة بينه وبين آخرين بسبب خلافات عائلية نطاق مركز منيا القمح، بالشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة نطاق مركز منيا القمح، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

وتبين وقوع مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات عائلية، وأسفرت عن إصابة "أدهم. ج"، 27 سنة، عامل، بجرح طعنى نافذ بالصدر من الجهة اليسرى، وتم نقل المصاب إلى مستشفى منيا القمح المركزى.



وتم ضبط طرفى المشاجرة 5 أشخاص، وتبين حدوث مشادة بينهم بسبب خلافات عائلية، وتم تحرير المحضر رقم 9065 جنح مركز منيا القمح لسنة 2023.