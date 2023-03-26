الأحد 26 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تحت الوصاية| موعد عرض مسلسل منى زكي وقنوات عرضه

تحت الوصاية
تحت الوصاية

زادت خلال الأيام الماضية معدلات البحث حول موعد عرض مسلسل تحت الوصاية بطولة النجمة منى زكي وقنوات العرض خاصة مع انتظار الجمهور للمسلسل النجمة منى زكي والتي تحظى بشعبية كبيرة ونرصد التفاصيل خلال التقرير التالي.

موعد عرض مسلسل تحت الوصاية 

حددت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية موعد عرض مسلسل تحت الوصاية بطولة النجمة منى زكي وقنوات العرض بشكل نهائي مع بدء الموسم الدرامي الرمضاني الجديد.

ومن المقرر عرض المسلسل بدءا من 16 من رمضان الجاري بعد انتهاء مسلسل "الصفارة" طولة الفنان أحمد أمين وعدد كبير من نجوم الكوميديا والشباب.

كما أعلنت قناة dmc، عن عرض مسلسل «تحت الوصاية» للنجمة منى زكي، على شاشتها ضمن مسلسلات رمضان 2023.

وذلك في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:45 مساءً بتوقيت الإمارات.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

شارك في بطولة مسلسل تحت الوصاية عدد كبير من النجوم مع منى زكي و الفنان دياب، ورشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، ونهى عابدين، أحمد خالد صالح، خالد كمال، ثراء جبيل، محمد عبدالعظيم، أحمد عبدالحميد وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل الجديد من تأليف كل من خالد وشيرين دياب، والمسلسل المكون من 15 حلقة من إخراج محمد شاكر خضير وانتاج شركة ميديا هب سعدي - جوهر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويعرض عبر قنوات دي إم سي.

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منى زكى تكثف تصوير مشاهدها فى مسلسل «تحت الوصاية»

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الجمهور يبحث عن مسلسل منى زكي «تحت الوصاية»: احذروا الحلقات المزيفة

قصة مسلسل تحت الوصاية

ويتحدث المسلسل عن سيدة يتوفى زوجها ويترك لها طفلين في مواجهة المجتمع بمفردها فتقرر النزول إلى سوق العمل لتعمل وسط الرجال للإنفاق على أبنائها وسط تنمر وتجببر المحيطين بها وطمع البعض فيها كما تدخل في مشكلات كبيرة مع المجلس الحسبي للحصول على حقوق أطفالها.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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