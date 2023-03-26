الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

«البرهان» يؤكد التزام القوات المسلحة بعملية التحول الديمقراطى فى السودان

البرهان
البرهان

 أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، الأحد، التزام القوات المسلحة بالمضي قدمًا في الاتفاق الإطاري وعملية التحول الديمقراطي.

وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني خلال افتتاح ورشة الإصلاح الأمني والعسكري إن القوات المسلحة مرت بتجارب عديدة، مشددًا على بناء قوات مسلحة تتوافق مع النظم الديمقراطية بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية السودانية "سونا".

وأكد "البرهان" أن الإصلاح الأمني والعسكري عملية معقدة لا يمكن تجاوزها بسهولة وتحتاج إلى نظرة فاحصة في جانب العقيدة العسكرية وبناء قوات مسلحة مهنية دون الزج بها في المعتركات السياسية، مشددًا على ضرورة إصلاح أجهزة الدولة.

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وأشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي إلى عدم رغبة القوات المسلحة في التمكين لأي جهة سياسية غير منتخبة، مؤكدًا أن العملية السياسية سودانية خالصة دون تدخلات خارجية، مشيدًا بالدور المقدم من الأصدقاء الدوليين والمجتمع الدولى في دعم السودان للعبور نحو التحول الديمقراطي والدولة المدنية. 

ودعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، القائد عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد محمد النور للانضمام لعملية السلام بالبلاد والتحول الديمقراطي، مشيرًا إلى أن السودان يمضي نحو السلام والبناء.

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