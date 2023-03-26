الأحد 26 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهمين بسرقة محل مجوهرات في المنيا

ضبط متهم
ضبط متهم

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، في القبض على المتهمين بسرقة ذهب بالمنيا.

تلقت الشرطة بلاغا من مالك محل مصوغات ذهبية باكتشافه سرقة كمية من المصوغات الذهبية من داخل المحل ملكه.

توصلت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالمنيا إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، مقيمون بنطاق محافظتى "المنيا، القاهرة" لإثنين منهم معلومات جنائية. 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر أحدهم مالك سوبر ماركت ملاصق لمحل المصوغات بأنه غافل نجل مالك المحل واستولى على المفاتيح.

وقام باصطناع نسخة منها وإعادتها قبل اكتشاف فقدها، وإتفق مع باقى المتهمين على سرقة المحل، وعقب ذلك قام بإخفاء المسروقات بقطعة أرض زراعية ملكه، وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال المتهم أيدوها.

تم بإرشادهم ضبط المسروقات بمكان إخفائها وكذا نسخة المفاتيح المصطنعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المنيا وزارة الداخلية سرقة القبض

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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