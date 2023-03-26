الأحد 26 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

المغرب يكتب تاريخًا جديدًا بالفوز على السامبا

منتخب المغرب
منتخب المغرب

دخل منتخب المغرب التاريخ من جديد من أوسع أبوابه، بعد الفوز وديًا فجر اليوم الأحد على نظيره البرازيلي بهدفين لهدف.

وأصبح المغرب أول فريق عربي يحقق الفوز على منتخب السامبا، وثاني فريق إفريقي يحقق ذلك الإنجاز بعد الكاميرون في مونديال قطر.

وأعرب وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن سعادته الغامرة بعد تحقيق الفوز وديًا على البرازيل.

وقال الركراكي، في تصريحات ما بعد اللقاء: "أشعر كأنني في حلم، كنا في الصغرنريد فقط مواجهة هذا المنتخب الآن نفوز عليه، علينا أن نسعد بما تحقق".

وأضاف: "أنهم دخلوا اللقاء بتركيز كبير كما كانوا يفعلون في المونديال الأخير، وهاجموا من البداية رغم تأثرهم بالخروج الاضطراري للاعب أشرف حكيمي الذي يمنحهم التوازن، وتمكنوا من ترجمة ذلك بتسجيل هدف السبق، فيما كان الشوط الثاني دفاعيًا أكثر في بعض اللحظات".

وعن كأس أمم إفريقيا، أكد مدرب المغرب أنهم يطمحون للتتويج بها وسيعملون بقوة لتحقيق ذلك. 

وكشف، في ختام حديثه، عن أنهم سيخوضون مواجهة منتخب بيرو الودية يوم الثلاثاء المقبل بهدف الفوز أيضًا وبنفس التشكيلة، مع منح الفرصة لبعض اللاعبين الآخرين.

وفجر المنتخب المغربي صاحب المركز الرابع بمونديال قطر، مفاجأة مدوية وتغلب على نظيره البرازيلي 2-1 في مباراة كرة القدم الودية الدولية التي جمعت، بينهما فجر اليوم الأحد في طنجة.

وألحق أسود الأطلس الهزيمة بنجوم السامبا في أول ظهور للمدرب المؤقت الجديد رامون مينيزيس، الذي خلف تيتي المدير الفني السابق، الذي استقال من منصبه عقب خروج البرازيل من دور الثمانية في كأس العالم.

وأهدر منتخب البرازيل العديد من الفرص المحققة، قبل أن يتمكن عبدالحميد صابري، لاعب وسط سامبدوريا الإيطالي، من تسجيل هدف الفوز للمغرب في الدقيقة 79.

وتقدم سفيان بوفال لاعب الريان القطري بهدف للمغرب في الدقيقة 29، ثم أدرك كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي التعادل للبرازيل في الدقيقة 67، لكن الصابري رجح كفة المغرب قبل 11 دقيقة من النهاية.

وكان منتخب المغرب ضمن من تأهل رسميًا إلى أمم إفريقيا 2024 منذ أيام.

المغرب البرازيل منتخب السامبا الركراكي وليد الركراكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

أسعار السجائر الجديدة.. الشرقية للدخان تعلن القائمة الكاملة بالأرقام

خبير الاستزراع السمكى: مصر لديها سلالات قوية من الأسماك تتعايش مع التغيرات المناخية

إحباط محاولتى تهريب عملات أجنبية بمطار برج العرب فى الإسكندرية

الجيش الإسرائيلى يدخل فى أزمة الإصلاحات القضائية.. هل تتأثر جاهزيته؟

مقابر برج البرلس تجمع الغني والفقير مجانا (صور)

ضبط 15 شيكارة دقيق مدعم في حملة تفتيشية بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

المتحدة.. وخناقة السوشيالجية عن مربوحة

مدحت بشاى

" االمتحدة " بيت الدراما الناجحة (1)

حسين دعسة

الأزمة السورية.. مبادرة أردنية وتعنت أمريكى.. والمستقبل مرهون بالحرب فى أوكرانيا

د.أحمد الخميسى

تعب فى الركبة!

محمد المعتصم

سوق الكانتو

ماجد حبته

أول زيارة خارجية لتشارلز!

د.كريمة الحفناوى

احترام تنوع الحضارات.. وتعزيز التعاون على الصعيد العالمى

جمال رشدي

المتحدة.. وزمن الفن الجميل

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يدخل فى أزمة الإصلاحات القضائية.. هل تتأثر جاهزيته؟

السعودية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلى بشأن بناء وحدات استيطانية جديدة

مئات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاح القضائى فى إسرائيل