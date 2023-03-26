المغرب يكتب تاريخًا جديدًا بالفوز على السامبا

دخل منتخب المغرب التاريخ من جديد من أوسع أبوابه، بعد الفوز وديًا فجر اليوم الأحد على نظيره البرازيلي بهدفين لهدف.

وأصبح المغرب أول فريق عربي يحقق الفوز على منتخب السامبا، وثاني فريق إفريقي يحقق ذلك الإنجاز بعد الكاميرون في مونديال قطر.

وأعرب وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن سعادته الغامرة بعد تحقيق الفوز وديًا على البرازيل.

وقال الركراكي، في تصريحات ما بعد اللقاء: "أشعر كأنني في حلم، كنا في الصغرنريد فقط مواجهة هذا المنتخب الآن نفوز عليه، علينا أن نسعد بما تحقق".

وأضاف: "أنهم دخلوا اللقاء بتركيز كبير كما كانوا يفعلون في المونديال الأخير، وهاجموا من البداية رغم تأثرهم بالخروج الاضطراري للاعب أشرف حكيمي الذي يمنحهم التوازن، وتمكنوا من ترجمة ذلك بتسجيل هدف السبق، فيما كان الشوط الثاني دفاعيًا أكثر في بعض اللحظات".

وعن كأس أمم إفريقيا، أكد مدرب المغرب أنهم يطمحون للتتويج بها وسيعملون بقوة لتحقيق ذلك.

وكشف، في ختام حديثه، عن أنهم سيخوضون مواجهة منتخب بيرو الودية يوم الثلاثاء المقبل بهدف الفوز أيضًا وبنفس التشكيلة، مع منح الفرصة لبعض اللاعبين الآخرين.

وفجر المنتخب المغربي صاحب المركز الرابع بمونديال قطر، مفاجأة مدوية وتغلب على نظيره البرازيلي 2-1 في مباراة كرة القدم الودية الدولية التي جمعت، بينهما فجر اليوم الأحد في طنجة.

وألحق أسود الأطلس الهزيمة بنجوم السامبا في أول ظهور للمدرب المؤقت الجديد رامون مينيزيس، الذي خلف تيتي المدير الفني السابق، الذي استقال من منصبه عقب خروج البرازيل من دور الثمانية في كأس العالم.

وأهدر منتخب البرازيل العديد من الفرص المحققة، قبل أن يتمكن عبدالحميد صابري، لاعب وسط سامبدوريا الإيطالي، من تسجيل هدف الفوز للمغرب في الدقيقة 79.

وتقدم سفيان بوفال لاعب الريان القطري بهدف للمغرب في الدقيقة 29، ثم أدرك كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي التعادل للبرازيل في الدقيقة 67، لكن الصابري رجح كفة المغرب قبل 11 دقيقة من النهاية.

وكان منتخب المغرب ضمن من تأهل رسميًا إلى أمم إفريقيا 2024 منذ أيام.