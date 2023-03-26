«مياه أسيوط» ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن استعداداتها لمواجهة عدم استقرار الأحوال الجوية وتوقع حدوث عواصف وأتربة وتقلبات في الجو، واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة أي طوارئ.

وصرّح المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، بوضع خطة لإدارة الأزمة وتأمين محطات المياه والصرف الصحي، والتأكيد على توافر المولد الاحتياطى (الديزل) وكفاءته وقدرته على استيعاب وتشغيل المحطة حال انقطاع التيار الكهربائي، أو حدوث أي أخطار قد تؤثر على سلامة العاملين أو تعرقل سير الحياة بطبيعتها.

وذكر الشرقاوي أن الشركة تجري سحب عينات دورية على المآخذ دوريًا كل ساعتين لقياس تأثير العواصف الترابية على المياه في حالة حدوث أي تغيرات في الجو للتأكد من جودة المياه، ومراجعة كفاءة محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية الخاصة بكل محطة، والتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية بإدارة الأزمات والكوارث، والحد من المخاطر بالمحافظة في حالة حدوث أي تغيرات في المناخ.

وشدد رئيس الشركة على وجود كيميائيين في جميع محطات مياه الشرب بالشركة على مدار اليوم لسحب عينات من مآخذ المحطات لضمان التاأكد من عدم وجود أي تغيرات في خواص المياه أثناء العواصف ولمواجهة أي تغيرات فى خواصها بما يتواكب معها، والانتظام بالخطة الدورية لغسيل شبكات المياه بشكل دوري لضمان جودة المياه تحسبًا لوجود ترسبات عالقة بالمياه، فضلًا عن تطهير غرف الصرف الصحي.

وأضاف الشرقاوي أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، وتلقى أي بلاغات وشكاوى من قبل المواطنين خلال الأزمة، وتدريب فرق المتابعة الميدانية على كيفية الانتشار بصورة آمنة، ومراجعة مدى توافر إجراءات السلامة والصحة المهنية بجميع مواقع الأزمة.

وأوضح الشرقاوي أن الشركة تعمل على استقبال شكاوى المواطنين عبر قنوات التواصل المختلفة التي تتيحها الشركة: الخط الساخن ١٢٥، وأرقام 01280733990، أو على رقم 0128500012 أو واتس على رقم 01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي؛ لاستقبال الشكاوى الإلكترونية.

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