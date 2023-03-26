كيف تحتفل بعيد ميلادك إذا تصادف في شهر رمضان؟

في المتوسط يكون التقويم الإسلامي أقصر بحوالي عشرة أيام من التقويم الجريجوري، لذلك بعد 12 دورة قمرية يبدأ العام الجديد في التقويم الإسلامي مما يجعل شهر رمضان يتحرك مبكرًا بحوالي عشرة أيام كل عام مقارنة بالتقويم القياسي.

وبناءً على ذلك يتنقل رمضان عبر المواسم كل عام، في حين أن هذه نعمة عظيمة عندما يصادف شهر رمضان في أيام الشتاء القصيرة، فهذا يعني أيضًا أن أعياد ميلاد الجميع ستصادف في رمضان لمدة عامين متتاليين على الأقل، لذلك إذا صادف عيد ميلادك خلال شهر رمضان هذا العام فإليك بعض الطرق المبتكرة للاحتفال بهذا اليوم.

حضور عرض تنورة بالغورية



هناك العديد من المراكز الثقافية الموجود في مبنى مذهل في حي الأزهر، بالقرب من سوق خان الخليلي الرائع، مؤسسات ثقافية مهمة أخرى تحيط بها، وتوجد بها عرض التنورة التي يمكنك الاستمتاع بها وهذه مناسبة مثالية للاحتفال بعيد ميلاد.



عيش الأجواء الرمضانية في شارع المعز



شهر رمضان المبارك هو الوقت المثالي لزيارة القاهرة الإسلامية والتنزه في شارع المعز، يمكن أن تكون رؤية المساجد والقصور القديمة طريقة ممتعة وفريدة للاحتفال بعيد ميلادك مع أصدقائك، يمكنك أيضًا الحصول على هدية تذكارية جميلة لعيد ميلادك من أحد البائعين العديدين في الشارع.

كعكة عيد الميلاد.. اجعلها حلوى رمضان المفضلة لديك



تماشياً مع روح رمضان، لا يُنصح باستخدام الكعك كأساس للشموع، لذا وفر مساحة لأعياد الميلاد من خلال عدم الإفراط في تناول الإفطار وفي عيد ميلادك ارتدي أفضل ملابسك واطلب الحلوى الرمضانية المفضلة لديك، بعد ذلك احتفل بيومك الخاص مع أحبائك أثناء غناء عيد ميلاد سعيد على طبق من الحلويات الرمضانية التقليدية، يمكنك على سبيل المثال وضع الشموع في الكنافة.

نايل كروز



لأن شهر رمضان هذا سيأتي في فصل الربيع، سيكون الطقس المسائي ممتعًا، يمكنك التجول في نهر النيل والاستمتاع ببعض الأطعمة والمشروبات اللذيذة من المطاعم والمقاهي القريبة، يوجد العديد من المقاهي على متن القوارب التي تقدم العديد من العروض لتلبية أي احتياجات، تخيل أنك تحتفل بعيد ميلادك مرتديًا القفطان أو العباءة المفضلة لديك والتقاط الصور على ضفاف النيل بفانوس ستكون صورة مثالية.