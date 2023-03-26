شاب يستدرج فتاة للهرب من أسرتها ويعتدى عليها بالواحات

أحالت نيابة أكتوبر الكلية، اليوم الأحد، عاملًا إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بهتك عرض طالبة قاصر.

واستمعت النيابة لأقوال الفتاة، فقالت إنها طالبة بالصف الثالث الإعدادي وتعرضت لاختراق حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي وهاتفها المحمول وسرقة صورها الشخصية.

وتابعت أنها سبق وتعرفت على المتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكونه على دراية معلوماتية بأعمال القرصنة الإلكترونية، فتطور الحديث فيما بينهما عبر الأيام- لمدة شهر- إلى أن حدثته عن خشيتها من والدها حيث إنه من الصعيد فطلب منها الهرب والإقامة لدى شقيقته، وحول لها مبلغًا ماليًا.

وبالفعل توجهت له وأخذها إلى قطعة أرض فضاء بها غرفة بالواحات البحرية، وعندما دلفت إليها لم تجد أحدًا سواهما فأخبرها بأن شقيقته سافرت إلى الفيوم، ثم اعتدى عليها جنسيًا، وحرر عقد زواج عرفي ووعدها بأنه سوف يقنع والدها بالزواج.