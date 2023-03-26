أمام مزمار «عبدالسلام».. أحداث مشوقة بالحلقة الثالثة لمسلسل «الصفارة» تعبر به للترند

انتهت الحلقة الثالثة من مسلسل «الصفارة» للفنان أحمد أمين الذي يعرض فى رمضان 2023 وتدور أحداثه حول صفارة الملك توت والتى تتيح للأشخاص الرجوع للماضي والتحكم فى الحاضر، بأحداث مشوقة وبشخصية جديدة، ما دفع الحلقة إلى أن تكون بين الأعلى بمؤشرات البحث على جوجل.



ومن خلال السطور التالية نقدم لكم ملخصًا لأبرز تلك الأحداث بالحلقة..

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "الصفارة" الذى يتم عرضه على قناة DMC، الكشف عن العلاقة التى تربط شفيق (أحمد أمين) بالشغالة التى تعمل فى فيلته (رانيا عبدالناصر) وذلك بعد التلميحات الكثيرة التى قامت بها كلما ترى شفيق وكأن هناك شيئًا ما يحدث بينهما دائما إلا أن شفيق لا يعرف أى شيء عن الأمر لا سيما أنه دخل عالمًا جديدًا قفز فيه 6 سنوات بسبب استخدامه الصفارة الأثرية.



ودخل شفيق المطبخ فى وجود الشغالة ليجدها تقدم به مجموعة محاشى ويكتشف أن تلميحاتها الدائمة كانت حول المحشى لا سيما أنها تقدمه له سرًا بسبب زوجته شيرين (آية سماحة) التى تتابع مع زوجها نظام دايت حتى يفقد وزنه، وتدخل شيرين فجأة على شفيق فى المطبخ وتضبطه متلبسًا أثناء أكل المحشى، وتوعده بأنها ستحضر له الدكتور الخاص بها ليتابع معه نظام الدايت حيث ترغب فى أن يكون زوجها على الموضة.



وقرر شفيق على الرغم من كثرة المال الذي يمتلكه، أن يغير حياته والتي لم يجد فيها السعادة مع أهله وحب عمره، وذلك باستخدام الصفارة للمرة الثانية، إذ زاد شعور التمرد لديه على شكل حياته الجديدة المليئة بالاجتماعات، والمشاق في الحياة العملية، دون التركيز مع الحياة الاجتماعية أو العائلية.

وقرر شفيق في نهاية الحلقة استخدام الصفارة مرة أخرى، وعاد لنفس اللحظة التي وقف فيها أمام باب القاعة الخاصة بالعرض الخاص بالبرنامج الذي تحدث عنه في بداية المسلسل، ولكن هذه المرة قابل مجموعة من أصدقائه القُدامى الذين طلبوا منه أن يساعدهم في العزف ومر الوقت المخصص لسحر الصفارة، وفتح أحمد أمين عينيه على مشهد عزفه على "مزمار عبدالسلام".

مسلسل الصفارة

مسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبدالغنى، ولاء قداح، ظهور خاص لمحمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبدالفتاح، محمد طعيمة، نهاد أبوالعينين.

مواعيد عرض مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة يعرض يوميًا على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والإعادة 12.45 صباحاً والساعة 2.15 ظهراً كما يعرض بالتزامن على منصة watch it الرقمية، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.