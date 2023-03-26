تايوان: الصين لم تكفّ عن محاولة إغراء هندوراس عبر حوافز ماليّة

قال وزير الخارجيّة التايواني “جوزف وو”، اليوم الأحد،: إنّ رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو تُساوِرها "أوهام" بشأن وعود الصين لها بتقديم مساعدات اقتصاديّة، في موقف يأتي عقب إعلان تيجوسيجالبا قطع علاقاتها الدبلوماسيّة مع تايبيه.

وقال جوزف ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية: إنّ "الرئيسة كاسترو وفريق إدارتها تُساوِرهم أوهام بشأن الصين، وكانوا قد أثاروا خلال الحملة الانتخابيّة قضيّة تغيير الاعتراف" بتايوان، وأضاف أنّ "الصين لم تكفّ عن محاولة إغراء هندوراس عبر حوافز ماليّة".

رويترز: رئيس تايوان السابق يزور الصين الشهر الجاري

وأعلن مكتب رئيس تايوان السابق ما ينج جيو، أنه سيزور الصين الشهر الجاري.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، فإن زيارة جيو ستكون أول زيارة لزعيم تايواني سابق أو حالي لبكين منذ عام 1949.

تأتي الزيارة في وقت تتصاعد فيه التوترات بين بكين وتايبه في الوقت الذي تواصل فيه الصين ضغوطها العسكرية والسياسية في محاولة لإقناع تايوان بقبول السيادة الصينية عليها.

سفن ضخمة.. خطة الصين لمواجهة الضغط الأمريكى فى تايوان

وسلّطت صحيفة ساوث تشيناي مورنينج بوست، الضوء على المخطط الصيني لمواجهة الضغط الأمريكي المتصاعد خلال هذه الفترة بسبب تايوان التي تعتبرها الصين جزءًا تابعًا لأراضيها، إلا أنها تتمتع بالحكم الذاتي.

وكشفت الصحيفة النقاب عن خطط لبناء الصين سفينة تجريف رمال ضخمة، وهي التي تشير إلى حرب بالمنطقة الرمادية المتزايدة ضد تايوان وبناء جزر أكثر عسكرة في بحر الصين الجنوبي، ومن المقرر أن تثير الجدل وتزيد من حدة التصاعدات الأمريكية الصينية في بحر الصين الجنوبي.

أضافت أن الصين تخطط أيضًا إلى بناء أكبر كراكة شفط في العالم من شأنها تسريع بناء الجزر العسكرية في المياه المتنازع عليها، وهي التي ستكون أقوى بنسبة 50% من شركة بناء الجزيرة العملاقة الحالية.

مهام السفينة الصينية الضخمة

السفينة عبارة عن وعاء يمكنه تمزيق مجاري الأنهار أو قاع البحر بجهاز مثقاب يشبه الحفر، ويمتص الرمال والصخور، ثم يضخها عبر أنبوب على مسافة بعيدة، كما تعد هذه السفن مفيدة لتطهير الممرات المائية الملاحية وبناء الجزر الاصطناعية.