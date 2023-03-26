التضامن: تأثيث وفرش 21 ألفًا 6249 وحدة سكنية في 12 منطقة بديلة للعشوائيات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إنشاء وتطوير مناطق سكنية بديلة لسكان العشوائيات؛ تنفيذا للمبادرة الرئاسية.

تأثيث وفرش 21 ألفًا 6249 وحدة

وأشارت وزارة التضامن عبر موقعها الإلكتروني، إلى انه تم انتهاء من تأثيث وفرش 21 ألفًا 6249 وحدة سكنية تقع في 12 منطقة سكنية بتكلفة إجمالية بلغت نحو 756 مليون جنيه، منذ انطلاق المبادرة عام 2016 وحتى مارس 2023.

أنت أقوى من المخدرات

وأطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق دوري رياضي "أنت أقوى من المخدرات " بمشاركة أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات "، وذلك ضمن البرامج التوعوية التي ينفذها الصندوق، حيث تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية الإدمان، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات".

الوقاية من الإدمان

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، باستمرار تنفيذ البرامج والأنشطة التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني المناطق المطورة وخاصة الشباب والمراهقين، كذلك تدريب الشباب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وأيضا تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات.

170 ألف زيارة منزلية

وأشار الصندوق إلى أن هذه التدخلات تقوم على التواصل المباشر مع الأسر، حيث تم تنفيذ ما يقرب من “ 170 ألف” زيارة منزلية خلال العام الماضي، استهدفت الأسر المقيمة في المناطق المطورة وأيضا المناطق المجاورة بمتوسط عدد 2 زيارة إلى 3 زيارات لكل أسرة على مدار العام وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن" 16023" على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل.