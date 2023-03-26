الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

السقا: نترقب قرارا قد يقلب الموازين فى مجموعة فيوتشر بالكونفدرالية

فيوتشر
فيوتشر

تحدث عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، عن انتصار فريقه على طلائع الجيش بركلات الجزاء في ضمن نهائي كأس الرابطة هذا الموسم.

والتقى فيوتشر مع طلائع الجيش مساء السبت على ملعب بترو سبورت في ثمن نهائي كأس الرابطة.

وقال عبد الظاهر السقا، في تصريحات تليفزيونية: "أمامنا مباراة هامة جدًا مع بيراميدز في بطولة الكونفدرالية، كنا نتمنى صعود الفريقين بيراميدز وفيوتشر، وأتمنى أن نؤدي مباراة تليق بالكرة المصرية".

وبسؤاله، هل يوجد بعض الأمور التي من الممكن أن تقلب المجموعة؟ أجاب "نعم، ننتظر قرارًا من الكاف، بخصوص أشياء تقدمنا بها بشكوى، وإن شاء الله تكون في صالحنا وتقلب الموازين، اللاعبون لا يعرفون عنها شيئًا، ونتظر القرار خلال يومين".

عبد الظاهر السقا فيوتشر الكونفدرالية الافريقية طلائع الجيش كأس الرابطة

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