فى ذكرى رحيله الـ25.. «هنداوى» تطرح الأعمال الكاملة للناقد غالى شكرى

أعلنت مؤسسة هنداوي الثقافية، عن طرح الأعمال الكاملة للناقد الراحل غالي شكري، عبر موقعها بالمجان، بالتزامن مع ذكري رحيله الخامسة والعشرين.

وأشار بيان مؤسسة هنداوي إلى أن المؤسسة حصلت على حقوق النشر الإلكتروني للأعمال الكاملة للدكتور «غالي شكري»، والمولود في العام 1935، ورحل عن عالمنا في العام 1998.

وأوضح البيان، أن الأعمال الكاملة للدكتور غالي شكري، من المقرر أن تكون مُتاحة للقُراء مجانًا عبر موقعها وتطبيقها الإلكتروني، وذلك في ذكرى رحيله الخامسة والعشرين، حيث تبدأ «مؤسسة هنداوي» في إتاحة مكتبة المُفكر القدير والناقد الكبير الدكتور «غالي شكري» لجميع القراء في أنحاء العالم، باعتباره أحد رُواد جيل الستينيات، وصاحب المشروع النقدي الراسخ، وواحدًا من أهم المفكرين المصريين.

إطلالة على مسيرة الناقد غالي شكري

ويعد الناقد والمؤرخ الأدبي دكتور غالي شكري، واحدًا من القامات الأدبية والنقدية الكبيرة في خارطة الثقافة العربية والمصرية خاصة، حصل علي الدكتوراه من جامعة السوربون تحت عنوان "النهضة والسقوط في الفكر المصري الحديث"، والتي أشرف عليها عالم الاجتماع والمستشرق الفرنسي جاك بيرك.

حصل الدكتور غالي شكري علي جائزة الدولة التقديرية في الآداب عن العام 1996، كما تولي رئاسة تحرير مجلة "القاهرة"، وعن فترة توليه لرئاسة المجلة، تقول الروائية الكبيرة سلوي بكر في مقالها المعنون بـ "غالي شكري وليبرالية مجلة القاهرة": "غالي شكري رجل لم يقفل بابه في وجه أحد، ولم يتعامل مع الناس من برج عال، ولم يحول الثقافة إلي كهنوت يحول بينه وبين الآخرين، تحت شعار الصفوة والعمق الثقافي وهو مرض منتشر وشائع بين كثيرين، من أعراضه أن صاحبه يصر علي الإرسال، ويصم أذنيه عن الاستقبال، لأنه هو الأكثر فهمًا، الأعمق، صاحب الحقيقة المطلقة، وحارسها كما يقول".

أثرى الناقد دكتور غالي شكري المكتبة العربية بالعشرات من الكتب والدراسات الفكرية والنقدية، نذكر من بينها مؤلفات: "سلامة موسي وأزمة الضمير العربي، أزمة الجنس في القصة العربية، ثورة الفكر في أدبنا الحديث، ماذا أضافوا إلى ضمير العصر، المنتمي .. دراسة في أدب نجيب محفوظ، مذكرات ثقافة تحتضر، التراث والثورة، ماذا يبقي من طه حسين، مذكرات الجيل الضائع، أدب المقاومة، من الأرشيف السري للثقافة المصرية، عرس الدم في لبنان، أقنعة الإرهاب، مرآة المنفي.. أسئلة في ثقافة النفط والحرب، نجيب محفوظ من الجمالية إلي نوبل، المثقفون والسلطة في مصر"، وغيرها الكثير من دراساته الفكرية، بالإضافة إلى روايته "مواويل الليلة الكبيرة"، والتي أصدرتها الهيئة العامة لقصور الثقافة العام الماضي.