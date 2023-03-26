الأحد 26 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ويلز تفرض التعادل الإيجابى على كرواتيا فى تصفيات يورو 2024

ويلز وكرواتيا
ويلز وكرواتيا

فرض منتخب ويلز التعادل الإيجابي على منافسه ويلز مساء اليوم في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

وتلاقى المنتخبان في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024، حيث تعادلا بهدف لمثله.

افتتح أندري كراماريتش التسجيل في الدقيقة 28 لصالح منتخب كرواتيا، قبل أن يتمكن ناثان برودهيد من تسجيل هدف التعادل للمنتخب الويلزي في الدقيقة 93.

ويلتقي منتخب كرواتيا مع خصمه تركيا في الجولة الثانية من التصفيات يوم الثلاثاء المقبل، في حين يلتقي منتخب ويلز مع لاتفيا في اليوم نفسه.
 

منتخب ويلز منتخب كرواتيا تصفيات يورو 2024 أندري كراماريتش

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