الأحد 26 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تعرف على قائمة بيراميدز لمواجهة إنبي في كأس الرابطة

بيراميدز
بيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة مباراة إنبي في أطار مواجهات بطولة كأس الرابطة.

ويحل إنبي ضيفا على بيراميدز في التاسعة والربع من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار دور الستة عشر من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى:  أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد الشيبي - كريم حافظ - يوسف شعبان بسطاوي - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن جودة - محمد سامي

خط الوسط: محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - أوجو صامويل - محمود العربي "أوكا" - سيف عزت - إبراهيم شتا

خط الهجوم: دودو الجباس - محمود جمال.

شعبان بسطاوي انبى بيراميدز أحمد دعدور كأس رابطة الأندية

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بعد الفاصل

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