تفاصيل مشاركة رئيس جامعة المنوفية في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي عقد بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس.



وأكد القاصد علي أن الاجتماع ناقش تنظيم الزيارات الميدانية للمشروعات القومية بمختلف أنحاء الجمهورية واستعداد الجامعات للمشاركة في المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" إلي جانب مناقشة عددًا من الملفات الجامعية.

وأشار القاصد إلي أن وزير التعليم العالي أكد على أهمية قيام الجامعات بإنشاء تحالفات إقليمية بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمجتمع المدني وأجهزة التنمية المحلية ومجتمع الصناعة للمساهمة في تحقيق تنمية شاملة بجميع الأقاليم الجغرافية على مستوى الجمهورية، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال بما يحقق مزيدًا من التكامل كهدف وطني .

مؤكدا علي أهمية التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال داخل الجامعات، ودعم الخطط البحثية لمواجهة تغيرات المناخ بالأقاليم الجغرافية، وتطوير البرامج والمناهج الدراسية بالتعاون مع الشُركاء في الصناعة، والتدريب الميداني للطلاب لإعدادهم لتلبية متُطلبات سوق العمل .

وأضاف القاصد أن الوزير اكد خلال الاجتماع على أهمية استمرار جهود الجامعات في ملف محو الأمية وتكثيف التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار في هذا الملف الهام، للوصول إلى مجتمع بلا أمية.

وأوضح رئيس الجامعة أن المجلس وافق على إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين علي الشهادات الثانوية العامة وما يُعادلها " جنبية - عربية "والشهادات الثانوية الفنية، بالنسبة لكليات الإعلام - التمريض - المعهد الفني للتمريض - المعاهد الفنية الصحية - الجامعات التكنولوجية - كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

مضيفا أن المجلس وافق على استمرار اختبارات القدرات بكليات التربية الرياضية - التربية الموسيقية - التربية الفنية - التربية النوعية "فنية - موسيقية - المسرح التربوي" - الفنون التطبيقية - الفنون الجميلة "فنون – عمارة" - التربية "فنية – موسيقية".



كما وافق المجلس على إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي بالنسبة للشهادات الثانوية العامة وما يُعادلها (أجنبية - عربية) والشهادات الفنية للقبول بكليات التمريض - التربية - التربية النوعية - المعاهد الفنية الصحية - المعاهد الفنية للتمريض اعتبارًا من القبول في العام الجامعي 2023/2024.