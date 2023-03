الحلقة الثالثة من «ضرب نار».. رباعية لمي فاروق و«مهرة» تعيد ذكريات والدها المتوفي

شهدت أحداث الحلقة الثالثة لمسلسل “ضرب نار” وعد مهرة للكوماندا بإعطائه المحل الخاص بوالدها المتوفي ليعمل فيه ويحقق آمالها وآمال والدها بأن يعمل مرة أخرى بعدما تم غلقه بسبب مشاكل قديمة.

وتقوم مهرة خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 3 بتنظيف المحل وتتذكر والدها وذكرياتها معه، وخلال هذا المشهد، تبدأ إحدى أغاني الرباعيات بصوت مي فاروق.

ويقرر العوضي فتح المحل ورشة للكاوتش، وذلك ليعمل في الحلال بعدما رفض العمل كسائق في شركة أدوية مغشوشة، وهنا يبدأ رحلته في عالم الحلال.

يعرض مسلسل ضرب نار يوميًا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحًا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.



كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحًا.



مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريًا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، كل من ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.