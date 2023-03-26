الشيخ هشام عبدالعزيز: القرآن لم يخاطب النبى مجردا فى أى موضع

قال الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن قراءة القرآن الكريم له ثواب عظيم فكل حرف بحسنة، وفي تلاوتنا وتدبرنا لكتاب الله نتعلم منه الكثير ونتخلف بخلقه وأدبه، فلما سُئِلَتْ عائِشةُ عن خُلُقِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَتْ: "كان خُلُقُه القُرآنَ".

وأضاف خلال كلمته في ثاني حلقات ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الحسين، والتي أقيمت اليوم عقب صلاة التراويح وتستمر خلال شهر رمضان المبارك بعدد من المساجد على مستوى الجمهورية تحت رعاية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن القرآن في تناوله للحديث عن النبي لم يناديه مجردًا، فإما أن ينادي بقوله تعالى "يا أيها النبي"، أو "يا أيها الرسول"، وفي حال ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم بإسمه كان يأتي بالوصف والصفة، ففي قوله تعالى "محمد رسول الله"، وقوله "ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله"، فمن القرآن نتعلم كيف كان حديث الحق سبحانه وتعالى عن سيد الخلق.

وأقيم مساء اليوم ملتقى الفكر الإسلامي في أولى حلقاته بمسجد الحسين في يومه الثاني تحت عنوان "فضل القرآن" وحاضر خلالها الشيخ أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به الوزارة من تهيئة ‏الأجواء الإيمانية في شهر رمضان من خلال إقامة الفعاليات والأنشطة في ‏مساجد الجمهورية لنشر الفكر الإسلامي الصحيح ومواجهة المتطرف.

وانطلق أمس الجمعة ملتقى الفكر الإسلامي في أولى حلقاته بمسجد الحسين، وتناول الحديث حول موضوع "أخلاق الصائمين"، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، وبحضور كل من القارئ الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، والمبتهل الشيخ محمد السوهاجي.

ويقام ملتقى الفكر الإسلامي بشكل يومي عقب صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك بمسجد الحسين، وعدد من المساجد على مستوى الجمهورية تحت رعاية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.