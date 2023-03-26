الأحد 26 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الشيخ هشام عبدالعزيز: القرآن لم يخاطب النبى مجردا فى أى موضع

الدكتور هشام عبدالعزيز
الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف

قال الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن قراءة القرآن الكريم له ثواب عظيم فكل حرف بحسنة، وفي تلاوتنا وتدبرنا لكتاب الله نتعلم منه الكثير ونتخلف بخلقه وأدبه، فلما سُئِلَتْ عائِشةُ عن خُلُقِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَتْ: "كان خُلُقُه القُرآنَ".

وأضاف خلال كلمته في ثاني حلقات ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الحسين، والتي أقيمت اليوم عقب صلاة التراويح وتستمر خلال شهر رمضان المبارك بعدد من المساجد على مستوى الجمهورية تحت رعاية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن القرآن في تناوله للحديث عن النبي لم يناديه مجردًا، فإما أن ينادي بقوله تعالى "يا أيها النبي"، أو "يا أيها الرسول"، وفي حال ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم بإسمه كان يأتي بالوصف والصفة، ففي قوله تعالى "محمد رسول الله"، وقوله "ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله"، فمن القرآن نتعلم كيف كان حديث الحق سبحانه وتعالى عن سيد الخلق.

وأقيم مساء اليوم ملتقى الفكر الإسلامي في أولى حلقاته بمسجد الحسين في يومه الثاني تحت عنوان "فضل القرآن" وحاضر خلالها الشيخ أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به الوزارة من تهيئة ‏الأجواء الإيمانية في شهر رمضان من خلال إقامة الفعاليات والأنشطة في ‏مساجد الجمهورية لنشر الفكر الإسلامي الصحيح ومواجهة المتطرف.

وانطلق أمس الجمعة ملتقى الفكر الإسلامي في أولى حلقاته بمسجد الحسين، وتناول الحديث حول موضوع  "أخلاق الصائمين"، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، وبحضور كل من القارئ الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، والمبتهل الشيخ محمد السوهاجي.

ويقام ملتقى الفكر الإسلامي بشكل يومي عقب صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك بمسجد الحسين، وعدد من المساجد على مستوى الجمهورية تحت رعاية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ملتقى الفكر الإسلامي مسجد الحسين صلاة التراويح فضل القران هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

الدفاع الروسية: القوات الأذربيجانية انتهكت خط التماس فى منطقة شوشا مع أرمينيا

الشيخ هشام عبدالعزيز: القرآن لم يخاطب النبى مجردا فى أى موضع

المغرب يدين إحراق نسخة من المصحف في كوبنهاغن

تركيا تعلن ترحيل أكثر من 2000 مهاجر غير شرعي خلال أسبوع

«المركزى للإحصاء»: مصر حققت المركز 21 فى مؤشر أداء تغير المناخ

دعاء الفجر اليوم الأحد 26 مارس 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأزمة السورية.. مبادرة أردنية وتعنت أمريكى.. والمستقبل مرهون بالحرب فى أوكرانيا

د.أحمد الخميسى

تعب فى الركبة!

محمد المعتصم

سوق الكانتو

ماجد حبته

أول زيارة خارجية لتشارلز!

د.كريمة الحفناوى

احترام تنوع الحضارات.. وتعزيز التعاون على الصعيد العالمى

جمال رشدي

المتحدة.. وزمن الفن الجميل

محمد رفعت

«وجبة» المتحدة!

خالد حريب

الأزهر يفتح طاقة نور للطفل شنودة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

المظاهرات فى إسرائيل.. 300 ألف محتج ضد الإصلاحات القضائية واشتباكات عنيفة (صور)

فلسطين تدين مصادقة حكومة الاحتلال على مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»