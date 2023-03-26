استشاري توضح التغذية الصحية والواجب اتباعها في شهر رمضان

كشفت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري التغذية، عن نظم التغذية الصحية والواجب اتباعها في شهر رمضان.

ماذا يعوض الجسم عن فقدانه للسكر؟

وقالت خلال حوارها ببرنامج "أحداث الساعة"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إنه يجب الإفطار على كوب من الماء مع حبة "تمر"، أو كوب ماء محلى بملعقة من عسل النحل، لتعويض الجسم عن السكر المفقود طوال فترات النهار، مشيرة إلى تناول الإفطار يكون بعد صلاة المغرب.

وأضافت، أنه يجب تناول شوربة خفيفة، ومن يعاني من ارتشاح في المعدة عليه تناول شوربة نخاع العظم، لمدة 3 أشهر وبعدها يبدأ في تناول وجبات أخرى.

وأكدت عبدالوهاب أهمية السلطات والخضراوات خاصة أن تكلفتها ليست غالية، وكذلك شوربة العدس مفيدة في أوقات الصيام، أو ربع فرخة أو قطعة من اللحم، محذرة من تناول الأكلات الخارجية خاصة المقليات لاستخدام زيوت غير مضمونة.

كما نصحت بتناول كميات كبيرة من المياه بمعدل كوب كل ساعة، لأن قلة المياه تتسبب في صداع طوال فترات الصيام.