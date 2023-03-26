الأحد 26 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«ساعة الأرض».. محافظة البحيرة تطفئ الأنوار 60 دقيقة

ساعة الأرض
ساعة الأرض

شاركت محافظة البحيرة في المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار "ساعة الأرض"، والتي تأتي هذا العام تحت شعار "حان وقت الطبيعة"، حيث أطفأت الوحدات الإدارية بالمحافظة الأنوار لمدة ساعة بالمنشآت غير الحيوية بدءا من الساعة 8.30 مساء اليوم حتى الساعة 9.30 مساء، للتوعية بخطورة الاستهلاك المفرط للطاقة وتأثيراتها السلبية على كوكب الأرض وتسببها فى تغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن ذلك يأتى فى إطار توصيات قمة المناخ “COP 27” بشرم الشيخ واهتمام الدولة بالقضايا البيئية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي بأهمية اتخاذ خطوات إيجابية وجادة للحد من معدلات الاستهلاك ووقف الهدر في الموارد من خلال تغيير ممارساتنا اليومية لتقليل التأثيرات البيئية؛ مما يساهم في انخفاض مستوى انبعاثات الكربون التي تعدُّ واحدة من أكبر التحديات التي تواجه العالم.

 

COP 27 الاستهلاك الاحتباس الحرارى استهلاك التنمية المستدام التموين والتجارة الداخلية

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بعد الفاصل

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