«رسالة الإمام» الحلقة 3.. «الشافعي» يصل مصر ويطلب زيارة قبر الليث بن سعد

في بداية الحلقة الثالثة من مسلسل رسالة الإمام ، يقول أهل مصر أن أبن الوالي يحتاج الشافعي في ركبه أكثر من احتياج الشافعي لأن يكون في ركب ابن الوالي، ويجتمع أهل مصر فى انتظار وصول الإمام الشافعى، خاصة أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم مؤرخ من أهل العلم بالحديث والذى يجسده الفنان “جمال عبد الناصر”، الذى كان على رأس المستقبلين من أهل مصر الذين رحبوا بالركب ترحيبًا كبيرًا، ويستقبلون أهل مصر الإمام الشافعي بالفرحة ويقول الشافعي في مزاج لأهل مصر: "أترى تعبت الفرس، ويرد عليه الحكم: "أهلًا بضيفنا الغالي حللت أهلًا ونزلت سهلًا" وبمجرد أن يصل الإمام الشافعي وقبل أن يستريح، يطلب من ابن عبد الحكم زيارة قبر الليث بن سعد.

وبدأت الحلقة الثالثة من مسلسل رسالة الإمام بكلمات من ديوان الإمام الشافعي التي تعبر عن شوقه لقدومه إلى مصر..

لَقَد أَصبَحَت نَفسي تَتوقُ إِلى مِصرِ.

وَمِن دونِها أَرضُ المَهامَةِ وَالقَفرِ.

فَوَاللَهِ لا أَدري أَلِلفَوزِ وَالغِني.

أُساقُ إِلَيها أَم أُساقُ إِلى القَبرِ.

وإذا بالقافلة تسير بالصحراء ويقول الشافعي: آن أوان اللقاء يا مصر.

وتبدأ أحداث الحلقة في الفسطاط 28 شوال 198 هجرية – 24 يونيو 814 ميلادية-

ضيوف الحلقة الثالثة من مسلسل رسالة الإمام

النجم القدير جمال عبد الناصر- فاتن سعيد – مونيكا هاني – سماح السعيد – جيهان خليل – خالد القيش- أيمن طعمة – رامز أمير – محمود السراج- حمزة العيلي- أحمد الرافعي – أحمد رفعت – وليد فواز – سلمى أبو ضيف- أمينه العربي – أمير صلاح الدين – خالد انور .

وتدور أحداث المسلسل على مدار خمسين عامًا مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث تشهد مصر في هذه الفترة صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، في وسط كل هذه الأمور يفد لمصر الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم بحضوره وشخصيته وعلمه في تخطي مصر لهذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.

والمسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".

وأعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل "رسالة الإمام" عبر 3 قنوات فضائية خلال الموسم الرمضاني المقبل وهي قناة cbc الساعة 12:15 مساءً، وعلى قناة الحياة الساعة 10:45 مساءً، وعلى قناة dmc الساعة 10 مساءً، بالتزامن مع عرضه على منصة ووتش إت الإلكترونية.