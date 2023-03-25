باحث أزهرى: الجماعات المتطرفة أساس ظهور مفهوم الاستعلاء بالإيمان

قال أحمد عبدالعال، باحث بمرصد الأزهر، إن الاستعلاء بالإيمان يعني أن الإنسان يرى نفسه أفضل وأقرب إلى الله من خلال طاعته لله سبحانه وتعالى، ولهذا يرى هذا الشخص أن الجميع ليسوا في مكانته المرموقة عند الله.

الاستعلاء بالإيمان

وأكد أحمد عبدالعال، خلال حواره لكاميرا قناة "الناس"، أن فكرة الاستعلاء بالإيمان نبعت في الأساس من الجماعات المتطرفة، الذين لديهم قناعة صماء أنهم أفضل من غيرهم، وهذا التفكير مبني على أساس تفسيرهم الخاطئ لقوله تعالى: "ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين"، مشيرًا إلى أن هذه الآية نزلت كبشارة للنبي صلى الله وعليه وسلم بعد غزوة أحد.

نصر غزوة أحد

وأضاف في حديثه، أن آية "ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين" نزلت لتؤكد أن نصر غزوة أحد تم من خلال الإيمان بالله سبحانه وتعالى.