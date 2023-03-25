السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 3 أشخاص إثر وقوع حادث سير بالطريق الزراعى بالبحيرة

ارشيفيه
ارشيفيه

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك بطريق «مصر _ إسكندرية» الزراعي بنطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

حادث تصادم بين ملاكي وتوك توك 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حمص يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة وجار عمل الفحوصات الطبية وتقديم الخدمات الطبية بمستشفى كفر الدوار  العام وحرر المحضر اللازم.

أسماء مصابي حادث التصادم 

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من « حمدي  أ. م» ،  32 سنة، مصاب بكدمات وسحجات، « رزق  ش . م »،  25 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات، «مصطفى  م.  م » ، 19 سنة، مصاب بكدمات وسحجات وكسر في الساق اليمنى، جميعهم مقيمين مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

ونُقل المصابون جميعاً إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

3 أشخاص أسماء مصابي حادث التصادم إسكندرية الزراعى ادي النطرون أجهزة الأمنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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