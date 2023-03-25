مدير وكالة الطاقة الذرية يعلن زيارة وشيكة إلى محطة زابوريجيا

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل جروسي، السبت، إنه سيزور محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا الأسبوع المقبل، محذرًا من خطورة الوضع في المنشأة.

وتسيطر القوات الروسية على أكبر منشأة نووية في أوروبا منذ عام، علمًا بأن محيط المحطة يتعرض بشكل مستمر للقصف.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أن جروسي سيزور المنشأة للمرة الثانية "لتقييم شروط الأمان والسلامة فيها".

وجاء في بيان لجروسي: "على الرغم من أن تواجدنا في المنشأة مرت عليه سبعة أشهر، لا تزال الأوضاع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية خطيرة".

وتابع: "المخاطر التي تهدد السلامة والأمان جلية، وكذلك ضرورة التحرك الآن لتجنب وقوع حادث"، واقترح جروسي إقامة منطقة آمنة حول الموقع.

وقال: "أنا مصمم على مواصلة القيام بكل ما باستطاعتي للمساعدة في تقليص مخاطر وقوع حادث نووي خلال الحرب المأساوية في أوكرانيا".

وسيرافق فريق من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية جروسي، علمًا بأن الوكالة متواجدة في المنشأة منذ سبتمبر 2022.

وفي فبراير الماضي، تم تأخير المداورة نحو شهر، وفق ما أعلنت الوكالة مندّدة بـ"ظروف صعبة للغاية واجهها الخبراء".

في غضون ذلك، تعرّضت المنشأة لانقطاع متكرر للتيار الكهربائي.

وتحتاج المنشأة للتغذية بالتيار الكهربائي بشكل مستمر لضمان وظائف الأمان والسلامة النووية.