السبت 25 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مدير وكالة الطاقة الذرية يعلن زيارة وشيكة إلى محطة زابوريجيا

أوكرانيا
أوكرانيا

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل جروسي، السبت، إنه سيزور محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا الأسبوع المقبل، محذرًا من خطورة الوضع في المنشأة.

وتسيطر القوات الروسية على أكبر منشأة نووية في أوروبا منذ عام، علمًا بأن محيط المحطة يتعرض بشكل مستمر للقصف.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أن جروسي سيزور المنشأة للمرة الثانية "لتقييم شروط الأمان والسلامة فيها".

وجاء في بيان لجروسي: "على الرغم من أن تواجدنا في المنشأة مرت عليه سبعة أشهر، لا تزال الأوضاع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية خطيرة".

وتابع: "المخاطر التي تهدد السلامة والأمان جلية، وكذلك ضرورة التحرك الآن لتجنب وقوع حادث"، واقترح جروسي إقامة منطقة آمنة حول الموقع.

وقال: "أنا مصمم على مواصلة القيام بكل ما باستطاعتي للمساعدة في تقليص مخاطر وقوع حادث نووي خلال الحرب المأساوية في أوكرانيا".

وسيرافق فريق من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية جروسي، علمًا بأن الوكالة متواجدة في المنشأة منذ سبتمبر 2022.

وفي فبراير الماضي، تم تأخير المداورة نحو شهر، وفق ما أعلنت الوكالة مندّدة بـ"ظروف صعبة للغاية واجهها الخبراء".

في غضون ذلك، تعرّضت المنشأة لانقطاع متكرر للتيار الكهربائي.

وتحتاج المنشأة للتغذية بالتيار الكهربائي بشكل مستمر لضمان وظائف الأمان والسلامة النووية.

رافاييل غروسي زابوريجيا أوكرانيا القوات الروسية منشأة نووية غروسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

الحلقة 3 من الكتيبة 101.. وفاء عامر تكتشف مخزن سلاح للإرهابيين في منزل جارها

مدير وكالة الطاقة الذرية يعلن زيارة وشيكة إلى محطة زابوريجيا

ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل «علاقة مشروعة».. خيانة صادمة

المظاهرات فى إسرائيل.. 300 ألف محتج ضد الإصلاحات القضائية واشتباكات عنيفة (صور)

مذكرات زوج الحلقة 3.. صدام بين طارق لطفي ونجله بسبب العمل

«لوّن حياتك» مع عالم من الألوان لتثري منزلك بالفخامة والرُقي من «دهانات الجزيرة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تعب فى الركبة!

محمد المعتصم

سوق الكانتو

ماجد حبته

أول زيارة خارجية لتشارلز!

د.كريمة الحفناوى

احترام تنوع الحضارات.. وتعزيز التعاون على الصعيد العالمى

جمال رشدي

المتحدة.. وزمن الفن الجميل

محمد رفعت

«وجبة» المتحدة!

خالد حريب

الأزهر يفتح طاقة نور للطفل شنودة

عبد الرحيم طايع

صورة مكبرة للشركة المتحدة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

المظاهرات فى إسرائيل.. 300 ألف محتج ضد الإصلاحات القضائية واشتباكات عنيفة (صور)

فلسطين تدين مصادقة حكومة الاحتلال على مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»