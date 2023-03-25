رامز أمير عن ظهوره بـ«الإمام الشافعي»: أهم الأعمال التي استمتعت بها

تحمس الفنان رامز أمير، للمشاركة ضمن أبطال مسلسل "الإمام الشافعي"، الذي يعرض ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2023، من بطولة الفنان خالد النبوي، متابعًا: "وافقت على الفور دون تردد لحظة واحدة، فهو عمل هام وسيثقل من تاريخي المهني".

وتابع الفنان رامز أمير في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "شخصية عمرو السكندري، هي من اهم الشخصيات التي جسدتها منذ بدايتي في عالم الفن، وحقيقي فخور بها جدًا، بالإضافة إلى أن هذه الشخصية هي من اكثر الشخصيات التي استمتعت بها وأنا بشتغلها".

وعن كواليس العمل، قال الفنان رامز أمير: "كلها حب وود وتعاون، حقيقي بجد، الفنان خالد النبوي من أكثر الفنانين أدبًا وتواضعًا، والشغل معاه ومع جميع طاقم العمل ممتع وأفادني، كثيرًا، ووصلت ساعات التصوير لأكثر من 12 ساعة يوميًا إلا أننا لم نشعر بها بسبب الحب الذي يسود الأجواء الخاصة بالتصوير".

واختتم الفنان رامز أمير حديثه قائلًا: "المخرج السوري ليث حجو محترف، يدرك جيدًا ماذا يفعل، وملتزم جدًا، وحقيقي قدر يخرج من كل فنان أحسن ما لديه، ليكون العمل على أكمل وجه، وينال إعجاب الجمهور عبر السوشيال ميديا وفي الشارع المصري".

وعن تصدر مسلسل "رسالة الإمام" محركات البحث الإلكتروني، قال: "لم أتوقع هذا، بل كنت أشعر كثيرًا بالخوف خاصًة بسبب أن المسلسل عن شخصية مهمة مثل الإمام الشافعي، ولكن النجاح هو كرم من ربنا وتوفيق وتكليل للتعب لكل طاقم العمل".

مواعيد عرض مسلسل "رسالة الإمام"

يعرض من خلال قناة cbcالساعة 12:15 مساءً، وعلى قناة الحياة الساعة 10:45 مساءً، وعلى قناة dmc الساعة 10 مساءً، بالتزامن مع عرضه على منصة ووتش إت الإلكترونية.

مسلسل الإمام الشافعي

وتدور أحداث المسلسل على مدار خمسين عامًا مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث تشهد مصر في هذه الفترة صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتتًا مذهبيًا، وضغوطًا اقتصادية ثقيلة، في وسط كل هذه الأمور يفد لمصر الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم بحضوره وشخصيته وعلمه في تخطي مصر لهذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرًا محمودًا.

والمسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".